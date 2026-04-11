Saint-Paul : une semaine pour valoriser la cuisine végétale et les formations en hôtellerie-restauration

Le futur Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence organise "la semaine du végétal autour des métiers du tourisme et de la gastronomie" du 13 au 18 avril 2026. Objectifs : valoriser la cuisine végétale et les formations en hôtellerie-restauration. Cette semaine du végétal est labellisée au niveau national, et constitue un temps fort structurant dans la perspective de la labellisation du futur CMQe Tourisme et Gastronomie et participe pleinement au rayonnement académique d’une filière stratégique pour le territoire. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"La semaine du végétal autour des métiers du tourisme et de la gastronomie" s’adresse aux lycéens, apprentis, professionnels et aux entreprises, un évènement qui a plusieurs objectifs : mettre en valeur les formations en hôtellerie-restauration et à accompagner la montée en compétences des apprenants, enseignants, formateurs et professionnels autour de la thématique du végétal.

Une semaine pour illustrer, aussi, la dynamique "Océan Indien" du futur CMQe, notamment à travers la participation d’un chef de l’île Maurice et d’une équipe du lycée Gaëtan Duval.

Les organisateurs souhaitent contribuer à renforcer les liens entre l’école et les entreprises, tout en installant une dynamique territoriale autour du futur CMQe.

- Des ateliers avec des professionnels du secteur -

Au programme : ce mardi 14 et jeudi 16 avril 2026 : une masterclass destinée aux professionnels, apprenants, formateurs, enseignants sur la cuisine, sur les thématiques de la cuisine, des métiers du bar et de la pâtisserie.

Ces mêmes masterclass seront proposées aux élèves et aux enseignants les 14 et 16 avril de 8h30 à 11h30.

Atelier nutrition infantile le 15 avril 2026 de 8h à 12h

Les organisateurs expliquent : "La santé nutritionnelle reste une problématique de santé préoccupante à la Réunion. Or les données en population générale montrent des pratiques éloignées des recommandations. En tant qu’acteurs locaux de santé nous apportons notre contribution à la santé nutritionnelle, à travers un atelier de nutrition "regards croisés auxiliaires de puériculture et métiers de bouche."

Autre objectif des ateliers : sensibiliser et responsabiliser les professionnelles de la petite enfance dont font partie les futures auxiliaires de puériculture présentes dans leurs missions d’acteurs de santé publique, car au contact régulier d’enfants dans leurs activités quotidiennes.

Il s'agit aussi d'attirer l’attention des futurs pâtissiers à la santé nutritionnelle. En lien avec les recommandations du PRS 2023-2033, à savoir : mettre l’accent sur la qualité de l’offre alimentaire à apporter aux Réunionnais.

Les apprentis du CFA Académique de La Réunion, inscrit au diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture (DEAP) au lycée Marie Curie, et à la mention complémentaire pâtisserie au lycée Christian Antou, vont, le temps d’une matinée, s’associer pour proposer des recettes adaptées aux jeunes enfants.

Cet atelier s’inscrit dans une démarche de promotion et de prévention de la santé dans laquelle ces deux filières ont un rôle à jouer.

Une semaine pour découvrir des recettes gourmandes, économiques, facilement réalisables, et adaptées aux recommandations de santé grâce aux préconisations du Programme Réunionnais de Nutrition et de lutte contre le Diabète.

C'est aussi l'occasion de mettre en valeur les formations en hôtellerie-restauration et d'accompagner la montée en compétences des apprenants, enseignants, formateurs et professionnels autour de la thématique du végétal.

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