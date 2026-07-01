Saint-Paul : l'association L’Élan Parental organise le Village des parents

L’association L’Élan Parental organise le Village des parents, une journée dédiée à la parentalité et à la famille, qui se tiendra le samedi 4 juillet 2026, de 9h à 17h, au CREPS de Saint-Paul. Cet événement gratuit réunira de nombreux professionnels, associations et intervenants autour de thématiques telles que la grossesse, la naissance, l’allaitement, le portage, la parentalité, le bien-être des familles et le soutien aux parents. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Des conférences, ateliers, animations pour les enfants, espaces d’échange ainsi qu’une buvette seront également proposés tout au long de la journée.



"Notre objectif est de créer un lieu de rencontre, d’information et de soutien accessible à toutes les familles de La Réunion", explique l'association.