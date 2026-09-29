Sainte-Marie investit dans le numérique pour favoriser la réussite des élèves

La ville de Sainte-Marie souligne l'importance du numérique dans la réussite scolaire des élèves. Elle a investi plus de 100.000 euros dans le déploiement d'écrans numériques interactifs et d'ordinateurs portables dans les écoles de la commune depuis la rentrée scolaire. (Photos ville de Sainte-Marie)

"L’éducation est placée au cœur des priorités de la Ville de Sainte-Marie", selon le communiqué de presse de la mairie. Pour ce faire, cette dernière souhaite moderniser la mise en place d'outils numériques dans les écoles primaires de la commune.

À la rentrée 2026, "34 nouveaux Écrans Numériques Interactifs (ENI) et 54 ordinateurs portables hybrides sont déployés dans 13 écoles", pour un montant total d'investissement de 100.960 euros. Désormais, les classes sainte-mariennes sont dotées de "60 ENI et 138 ordinateurs portables ou tablettes qui ont été déployés en deux ans, permettant d’équiper 50 % des classes élémentaires".

Toutefois, la mairie indique qu'au-delà d'une installation de matériel numérique, c'est surtout son usage pédagogique qui importe. Ainsi, "le numérique doit être un outil au service des apprentissages et de l’égalité des chances", en étant intégré dans les usages pédagogiques.

- Garantir des "conditions d'apprentissage de qualité" -

Par ailleurs, la ville envisage de déployer un réseau Wi-fi sécurisé dans les écoles de la ville. Ainsi, elle prépare la "généralisation du Wi-Fi dans les 14 écoles élémentaires, pour une enveloppe prévisionnelle d’environ 145.000 euros".

Sainte-Marie insiste sur sa volonté de garantir des "conditions d'apprentissage de qualité" pour l'ensemble des élèves de la commune. "Notre ambition est que chaque enfant de Sainte-Marie puisse apprendre, grandir et réussir dans les meilleures conditions. Moderniser nos écoles, c’est investir aujourd’hui dans l’avenir de nos enfants.", selon la maire Céline Sitouze.

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