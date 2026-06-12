Sainte-Marie : les rencontres Agrofert’îles Pro Canne, réservées aux professionnels, reviennent pour une seconde édition

Les Rencontres Agrofert’îles Pro Canne, organisées par le RITA Canne de La Réunion, reviennent le 18 juin à Sainte-Marie pour leur 2ᵉ édition. Cet événement gratuit exclusivement dédié aux professionnels de la culture de la canne à sucre réunira les producteurs et les acteurs de la filière autour d’une journée dédiée à l’innovation agricole. Les professionnels du secteur ont rendez-vous le jeudi 18 juin 2026 à Sainte-Marie. (Photo : Stephan LaÏ-Yu/www.imazpress.com)

Au programme : plus de 30 exposants, des ateliers, démonstrations techniques et retours d’expérience sur les grands enjeux de la production de canne (variétés, irrigation, fertilisation, désherbage, mécanisation, santé et environnement), ainsi que des mini-conférences thématiques favorisant les échanges professionnels.

Pensé comme un véritable temps fort d’échanges et de rencontres professionnelles, les participants pourront faire le point sur les innovations, les bonnes pratiques et les solutions techniques pour améliorer la production de canne à sucre.

La journée se clôturera par une grande tombola avec de nombreux lots à gagner pour les agriculteurs canniers.

Un rendez-vous incontournable pour s’informer, échanger et innover ensemble au cœur de la filière canne réunionnaise.

Ouverture des portes le jeudi 18 juin 2026, à partir de 8h30 à la Station du Cirad-eRcane au Grand Prado, La Mare, SainteMarie