À retenir ce soir : Lyhanna, proviseur agressé, mobilisation des aides à domiciles, Trois Ravines et collégien battu à coup de bâtons

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 12 juin 2026 : - Lyhanna : les obsèques de la fillette de 11 ans ont lieu ce vendredi à Fleurance - Saint-Paul : une mère de famille placée en garde à vue après avoir agressé le proviseur du lycée de son fils - Revalorisation des salaires et des frais kilométriques : 300 aides à domicile de Proxim' Services en grève illimitée à partir de ce lundi - Saint-Louis : suppression des radiers régulièrement submergés, le chantier des Trois Ravines démarre ce lundi - Saint-Denis : un jeune de 14 ans violemment agressé, son pronostic vital engagé

Alors que le pays tout entier est sidéré par la mort de la petite Lyhanna. Les obsèques de la fillette de 11 ans auront lieu ce vendredi 12 juin à 14h30, dans l'intimité. Dans un communiqué commun rédigé par la mairie de Fleurance et l'avocat de la famille de Lyhanna, les deux parties demandent le respect le plus total de la cérémonie. "Lors de l'inhumation : Il vous sera demandé de sortir pour respecter l'intimité de la famille" expliquent-ils. De plus, la présence des médias n'est pas souhaitée : " pas de photos, pas de micro, pas de caméra, même lointaines"

Ce jeudi 11 juin 2026, un parent d'élève aurait agressé le chef d’ établissement et l'adjointe du lycée agricole Sans Souci de Saint-Paul, la mère de famille a été placée en garde à vue. Ce sont les services de la préfecture de la Réunion qui l'annoncent ce vendredi : "Suite à un désaccord sur l’orientation scolaire de son fils, le 11 juin dans la soirée, la mère d’un élève du lycée agricole Sans Souci de Saint-Paul a violemment agressé le chef d’ établissement". Sur son passage, cette maman a également endommagé du matériel informatique. En visite dans l'établissement, le préfet, Patrice Latron, condamne une violence qu'il juge inacceptable.

Réunis en intersyndicales, les employés de Proxim' Services appellent à la mobilisation ce lundi 15 juin 2026 à partir de 7h30, devant le siège de leur entreprise à Saint-Denis. Le fonctionnement de la structure qui compte près de 900 salariés risque d'être perturbé dans les jours à venir, puisque 300 d'entre eux auraient déjà annoncé leur volonté de participer au mouvement. Les employés, auxiliaires de vie et aides à domicile demandent une revalorisation des salaires, une augmentation des indemnités kilométriques dans un contexte de forte augmentation des prix des carburants.

Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, annonce le début des travaux sur le chantier des Trois Ravines à Saint-Louis. Le projet permettra la suppression des radiers du Gol, de Maison Rouge et des Goyaves, régulièrement submergés lors des fortes pluies, et leur remplacement par trois ouvrages d'art sécurisés. Les travaux se poursuivront jusqu'à fin 2027 pour un budget de 25,6 millions d'euros

Aux alentours de 14 heures, dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis, un collégien âgé de 14 ans a été violemment agressé. Le pronostic vital de la victime était engagé lorsqu'il a été pris en charge par les secours et transféré au CHU de Saint-Pierre. Une enquête est ouverte.