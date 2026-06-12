Revalorisation des salaires et des frais kilométriques : 300 aides à domicile de Proxim' Services en grève illimitée à partir de ce lundi

Réunis en intersyndicales, les employés de Proxim' Services appellent à la mobilisation ce lundi 15 juin 2026 à partir de 7h30, devant le siège de leur entreprise à Saint-Denis. Le fonctionnement de la structure qui compte près de 900 salariés risque d'être perturbé dans les jours à venir, puisque 300 d'entre eux auraient déjà annoncé leur volonté de participer au mouvement. Les employés, auxiliaires de vie et aides à domicile demandent une revalorisation des salaires, une augmentation des indemnités kilométriques dans un contexte de forte augmentation des prix des carburants. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les syndicats affirment que la mobilisation sera forte, l'intersyndicale estime que 300 auxiliaires de vie et aides à domicile participeront à la grève. Selon Valérie Gauvin, auxiliaire de vie et déléguée syndicale CGTR, cette mobilisation envoie un message à la direction : "Ça montre bien la détermination et la rage que les aides à domicile ont et qu'elles n'en peuvent plus des conditions de travail et elles veulent que ça change et que ça s'améliore.

Le secteur de l'aide à domicile n'échappe pas aux conséquences de l'augmentation des prix des carburants.

Valérie Gauvin, nous raconte : "Les conditions de travail des aides à domicile sont en constante dégradation. Nous revendiquons une revalorisation des salaires et des indemnités kilométriques qui soient plus avantageuses pour nous car les dames qui travaillent utilisent leur propre véhicule pour leurs missions et elles doivent financer elles-mêmes l'essence. Comme le prix du carburant a augmenté, ça devient pénible."

Elle insiste : "Nous réclamons une meilleure revalorisation pour pouvoir mener à bien notre travail et satisfaire en fait les besoins de nos bénéficiaires." Écoutez.

- Arrêts maladie, absentéisme, et inaptitudes : les conséquences de la dégradation des conditions de travail selon les syndicats-

Payet Luce, secrétaire générale de la branche d’aide à domicile pour la CFDT, cela fait 18 ans qu'elle est employée par Proxim' Services, elle déplore une situation qui s'aggrave au fil du temps : "Le nombre d'arrêts maladie, le nombre d'absentéisme, le nombre d'inaptitudes, le nombre de ruptures conventionnelles, le coût de la vie fait que ça engendrait tout ça. Le coût de la vie, mais aussi les conditions de travail, tous les frais qu'on doit débourser. Donc aujourd'hui, on revendique le droit de pouvoir aller travailler pour ramener des sous et pas l'inverse". Écoutez.

Les syndicats demandent également la mise en place d'une prime : "On a besoin d'avoir une reconnaissance par rapport à notre travail, que ce soit une reconnaissance pécuniaire autant qu'une reconnaissance factuelle. Aujourd'hui, on veut une revalorisation du salaire, on veut une prime de kilométrique qui ne soit pas juste pour quelques mois".

Les syndicats appellent tous les employés de l'entreprise à se mobiliser à partir de ce lundi 15 juin, avec plusieurs objectifs en tête et la certitude que le mouvement sera fortement suivi.

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