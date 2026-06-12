Saint-Louis : suppression des radiers régulièrement submergés, le chantier des Trois Ravines démarre ce lundi

Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, annonce le début des travaux sur le chantier des Trois Ravines à Saint-Louis. Le projet permettra la suppression des radiers du Gol, de Maison Rouge et des Goyaves, régulièrement submergés lors des fortes pluies, et leur remplacement par trois ouvrages d'art sécurisés. Les travaux se poursuivront jusqu'à fin 2027 pour un budget de 25,6 millions d'euros (Photos : Département)

"C'est un chantier que les Saint-Louisiens attendent depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive pour notre commune" lance Juliana M'Doihoma qui salue le lancement du chantier des Trois Ravines.

Réunis à la Maison des Projets, les élus, les entreprises et les équipes techniques ont officiellement donné le signal de départ de cette opération majeure qui entre dans sa phase opérationnelle avec le démarrage des travaux dès le lundi 15 juin prochain.

Le projet comprend également le réaménagement complet de la rue du Général de Gaulle, la création d'une voie verte, de cheminements piétons et cyclables ainsi que des aménagements paysagers destinés à renforcer l'attractivité du secteur.

- Un chantier à 25,6 millions d'euros -

Porté sous maîtrise d'ouvrage du Département de La Réunion, ce projet représente un investissement global de 25,6 millions d'euros, financé à hauteur de 12,8 millions d'euros par le Département, 10,5 millions d'euros par la Ville de Saint-Louis et 2,3 millions d'euros par la CIVIS, avec le soutien des fonds européens FEDER.

"Je tiens à remercier chaleureusement le Département pour son soutien constant et déterminant tout au long de ce dossier. Sans cette mobilisation collective, ce projet n'aurait pas pu voir le jour dans les mêmes conditions", a souligné la Maire de Saint-Louis.

Pour Cyrille Melchior, "derrière ce projet, il y a une vision du territoire que nous voulons construire ensemble : un territoire plus sûr, plus accessible, plus résilient et plus agréable à vivre". Évoquant la devise de la ville de Saint-Louis, le Président du Département a salué "la Passion, la détermination et la ténacité de Madame le Maire, qui a porté ce projet sans relâche afin de répondre à une attente forte de la population".

- Des infrastructures sécurisées -

Cyrille Melchior a également rappelé l'engagement constant du Département en faveur des infrastructures routières. "Gestionnaire de plus de 720 kilomètres de routes départementales, la Collectivité poursuit son programme de modernisation et de sécurisation du réseau, notamment à travers son plan de suppression des radiers vulnérables aux crues et aux événements climatiques extrêmes".

Au-delà de ses bénéfices en matière de mobilité et de sécurité, le chantier intégrera des clauses d'insertion sociale permettant à des personnes éloignées de l'emploi de bénéficier d'opportunités professionnelles au sein des entreprises mobilisées sur l'opération.

Les travaux se poursuivront jusqu'à fin 2027 afin d'offrir aux Saint-Louisiens des infrastructures modernes, sécurisées et adaptées aux enjeux de mobilité et de résilience climatique de demain.