Sainte-Marie : perturbations dans les écoles ce mardi en raison d'une grève

En réponse à un préavis de grève prévu pour le mardi 31 mars 2026, la ville de Sainte- Marie souhaite informer les parents d’élèves d’un risque élevé de perturbations dans le fonctionnement des écoles, particulièrement les écoles de Flacourt, Beauséjour, Vincent Boyer de la Gironday, et Albert Montlivet. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"En raison d’un nombre significatif d’enseignants ayant exprimé leur intention de participer à la grève, les services scolaires seront affectés et fonctionneront de manière réduite. Un service minimum, incluant la garderie, sera toutefois assuré, et le service de restauration scolaire sera maintenu", note la commune.

Elle invite les parents d’élèves des écoles maternelles et primaires à prendre contact avec les établissements de leurs enfants pour obtenir des informations actualisées et des recommandations spécifiques.