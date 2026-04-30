Sainte-Marie : une journée dédiée à la prévention santé et au bien-être

Vous avez rendez-vous ce jeudi 30 avril 2026 jusqu'à 15heures au Case du Verger à Sainte-Marie pour une journée de dépistages et de conseils. Dans le cadre de ses actions de prévention et de proximité, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Nord propose aux habitants de la ville des consultations gratuites et sans rendez-vous tout au long de la journée. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La Karavan CPTS a pour objectif de rapprocher les habitants des ressources en santé, en proposant un temps gratuit et convivial d’échanges, de dépistages et de conseils.

Tout au long de la journée, le public pourra ainsi rencontrer et échanger avec l'équipe de professionnels de la CPTS Nord :

Des infirmiers

Une diététicienne

Une orthophoniste

Une masseur-kinésithérapeute

Une enseignante en activité physique adaptée

Une assistante sociale

Plusieurs autres associations seront également présentes :

Les Maillons de l’Espoir

France Alzheimer

Agathe

RIVE

Cette action est rendue possible grâce à la mobilisation des professionnel·le·s de santé, des associations locales et des partenaires

institutionnels.

Elle s’inscrit dans la volonté commune de favoriser l’accès à la prévention et au dépistage pour toutes et tous, directement au cœur des quartiers.