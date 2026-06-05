Le CHU de La Réunion recherche des volontaires pour une grande étude sur le diabète

Sur l'île, 1.300 personnes ont déjà répondu aux questions de cette grande étude sur le diabète. Objectif pour le CHU de La Réunion : interroger encore 700 personnes. Les résultats de ces questionnaires permettront d’améliorer le dépistage et la prévention du diabète sur le territoire. Si vous êtes tiré au sort, vous recevrez une lettre à votre domicile. (Photo d'illustration : Stephan Laï Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion, 87.400 personnes sont prises en charge pour le diabète. Avec 13% des réunionnais concernés, La Réunion figure parmi les territoires les plus touchés en France.

Depuis avril 2025, le CHU de La Réunion a lancé une étude en population autours de 2 questions sur le diabète et le prédiabète : quelle proportion de la population est concernée ? Comment améliorer le dépistage et la prise en charge ?

Des échantillons représentatifs de la population ont été tirés au sort dans toutes les communes de l’île.

Chaque personne tirée au sort reçoit à son domicile un courrier d’information détaillé sur l’étude, puis est appelée au téléphone (ou contactée par email) par l’équipe d’enquête pour lui proposer de participer. L’étude se déroule ensuite en 3 temps : visite à domicile, bilan sanguin dans votre laboratoire de ville puis questionnaire téléphonique.

"Toutes ces étapes sont importantes pour classer les sujets en diabétique, prédiabétique ou avec glycémie normale et comparer leurs caractéristiques pour mieux cibler prévention et dépistage" explique le CHU.

Depuis un an, l’étude progresse : 1.300 personnes ont réalisé le premier temps d’étude.

- Vous serez peut-être tiré au sort -

Dans un communiqué, le CHU de La Réunion insiste : "Ne refusez pas de participer pour de mauvaises raisons : que vous soyez diabétique ou non, que vous ayez ou non déjà eu un dépistage du diabète ou du prédiabète, que vous ayez ou non des problèmes de santé, vous représentez la population de La Réunion. Si vous recevez le courrier d’étude, il est important de participer. Aidez-nous à faire reculer le diabète à La Réunion."

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- Un taux de complications élevés à La Réunion -

À La Réunion, la survenue des complications graves vient alourdir le fardeau du diabète : insuffisance rénale, complications ophtalmologiques et podologiques.

Le taux de complications élevé est probablement dû à plusieurs facteurs : diagnostic tardif, suivi insuffisant, prise de traitement parfois difficile à maintenir, changements d’habitudes alimentaires modestes chez les personnes concernées.

Pour exemple, la glycémie des personnes diabétiques (mesurée par l’HbA1c) est moins bien contrôlée à La Réunion que dans l’Hexagone.

• Des habitudes alimentaires éloignées des recommandations parmi les élèves (collégiens et lycéens) réunionnais.

• De fortes disparités communales de l’offre d’activités physiques et sportives, en termes de densité et d’accès.

• Des niveaux d’activités physiques et sportives nettement insuffisants parmi les adolescents (collégiens et lycéens) réunionnais.

Près de la moitié de la population âgée de 18 à 85 ans en situation de surcharge pondérale (surpoids ou obésité) déclarée en 2021 : 47% de la population réunionnaise a un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 25.

• Augmentation des facteurs de risque du diabète gestationnel sur l’île : hausse de la surcharge pondérale des mères et de l’obésité maternelle, augmentation de l’âge maternel.

• Incitation à renforcer la prévention de l’insuffisance rénale chez les patients diabétiques.

La prévalence de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) causée par le diabète est 2 fois plus élevée à La Réunion qu’en France hexagonale, de manière cohérente avec la surfréquence du diabète sur le territoire.

À La Réunion, 24% des personnes testées pour le diabète sont considérées comme à risque élevé de devenir diabétiques, d'où l'importance de se faire dépister. Nombreux sont celles et ceux qui ignorent leur pathologie, tandis que d'autres minimisent leur atteinte, alors que La Réunion figure parmi les territoires français les plus touchés.

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