Santé : Une Karavan centrée autour de la prévention et du dépistage s'arrête au Brûlé

La Karavan CPTS Nord va faire escale au Brûlé le jeudi 17 septembre 2026. L'objectif étant ici de proposer aux habitants de ce quartier de Saint-Denis de venir s'informer, de dialoguer sur des enjeux de prévention. (Photo DR)

Ce dispositif itinérant vise à "rapprocher la prévention et l'information santé des lieux de vie, en particulier dans les quartiers parfois éloignés de l'offre de soins de proximité" selon le communiqué de presse de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du Nord.

Ce jeudi, la Karavan va s'arrêter au Brûlé de 8h30 à 14h à la salle polyvalente du Brûlé. Les habitants de cet écart pourront bénéficier de dépistages sur le diabète ou l'insuffisance cardiaque. Des conseils seront prodigués par des professionnels de la santé autour, par exemple, de la diététique ou de l'activité physique adaptée. Une sensibilisation aura également lieu autour de la santé affective et sexuelle.

- Une action qui vise les quartiers les plus éloignés du soin -

Cette action mobilise des infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes, orthophoniste et enseignant en activité physique adaptée.

Selon la CPTS, "les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) restent parmi les plus éloignés du système de santé. À La Réunion, près de 160 000 personnes vivent dans l'un des 49 quartiers prioritaires de l'île, soit un cinquième de la population régionale".

La CPTS est une structure financée par l'Assurance Maladie, l'ARS, le Département et les collectivités territoriales.

www.imazpress.com / [email protected]