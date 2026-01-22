Sécurité routière : une série de vidéos pour sensibiliser au risque routier professionnel

Arrimage des charges, addictions, ou encore utilisation du téléphone au volant sont autant de risques pour les professionnels dont les métiers impliquent des trajets et l'utilisation d'un véhicule. Dans le cadre de l’opération TOURNOSOL, organisée en août 2024 dans la ville du Port, l'Association Entreprendre pour la Sécurité Routière au Travail (ASSER) a réalisé des vidéos de prévention qu'elle présente ce jeudi 22 janvier 2026. (Photo : ville du Port)

L’Opération TOURNOSOL est une action de prévention grandeur nature visant à sensibiliser les professionnels de la route et les usagers aux principaux facteurs d’accidents, à travers des simulations, démonstrations, explications scientifiques et stands pédagogiques.

Cette initiative est née d’une recrudescence d’accidents signalés par les entreprises adhérentes de l’ASSER.

Dans un communiqué, l'ASSER indique qu'à l’issue de cette action au Port, cinq vidéos pédagogiques ont été produites et diffusées progressivement auprès des entreprises adhérentes entre mars et novembre 2025. Regardez.

Parmi les thématiques majeures du risque routier professionnel :

Angles morts

Arrimage des charges

Addictions

Téléphone au volant et

Valorisation des acteurs de terrain (Héros)

- Les accidents de la route restent la première cause de mortalité au travail -

En 2024 en France, plus d’un tiers des accidents corporels ont impliqué au moins un conducteur en risque professionnel. Les accidents de la route représentent 5 millions de journées en congés maladie par an.

En moyenne, ce sont 89 jours d'arrêt pour une victime d'un accident de la route en lien avec le travail.

Sur la route, deux risques guettent les collaborateurs conducteurs. Tout d'abord, Le "risque mission", pour les collaborateurs qui se déplacent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Un accident de mission est un accident qui a lieu à l’occasion d’un déplacement nécessaire à l’exécution du travail. C’est un accident du travail (article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale).

Dans un accident de mission, la responsabilité pénale du collaborateur peut être engagée en cas d’infraction au Code de la route ou d’accident corporel qu’il aurait occasionné. Mais la responsabilité pénale et civile de l’employeur peut aussi être engagée s’il est établi un manque de prévention de sa part à l’origine d’un accident de la route.

- Le "risque trajet " -

Le "risque trajet", pour les collaborateurs qui se déplacent de leur lieu de travail à leur domicile ou leur lieu de restauration. Un accident de trajet est un accident qui se produit à l’occasion d’un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel.

La loi l’assimile à un accident du travail (article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale), mais du fait de la nature non professionnelle du déplacement, la prévention du risque trajet ne dépend pas d’une obligation légale. La mise en oeuvre d’un plan de prévention doit être le résultat d’une volonté partagée entre l’employeur et son collaborateur.

Les journées de sensibilisation sont l’occasion d'informer les collaborateurs, qu’ils soient salariés, agents publics ou partenaires associatifs, par le biais d’ateliers interactifs, de tables rondes, de simulations et avec la diffusion de vidéos de prévention.

