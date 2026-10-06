Semaine bleue à Sainte-Marie : quatre jours pour évoquer le "bien veillir" à La Réunion

Du mercredi 7 au samedi 10 octobre 2026, Sainte-Marie fait du "bien vieillir" un engagement de mandature. La Semaine Bleue 2026 intervient dans un contexte de vieillissement accéléré de la population sainte-marienne. Selon les données 1.488 habitants ont aujourd’hui 75 ans ou plus et environ 35 % seraient confrontés à une situation d’isolement (Photo : www.imazpress.com et ville de Sainte-Marie)

"À Sainte-Marie, nos aînés ne doivent pas seulement être accompagnés. Ils doivent continuer à être pleinement acteurs de notre ville, de nos quartiers et de notre vie collective", souligne la maire, Céline Sitouze.

"Ils sont notre mémoire, mais ils sont aussi une force de transmission, d’expérience, de solidarité et de lien entre les générations."

- Quatre jours pour évoquer le "bien veillir" à La Réunion -

À Sainte-Marie, le CCAS et la municipalité ont choisi de décliner cette ambition autour de quatre journées complémentaires : bouger, partager, prendre soin de soi et se retrouver.

- Mercredi 7 octobre – Bouger ensemble La Semaine Bleue débutera par un grand rendez-vous consacré à l'activité physique et à la convivialité. De 8h00 à 12h00, une Marche Bleue reliera la Salle polyvalente de Duparc au parc de Bois Madame.

À l'arrivée, plusieurs activités seront proposées : Yoga – Gym – Zumba – Vélo – Atelier Kali

- Jeudi 8 octobre – Culture, transmission et intergénérationnel

De 8h00 à 11h45, la Médiathèque de Sainte-Marie accueillera une matinée artistique, culturelle et intergénérationnelle. Au programme : yoga du rire, danse sensorielle, contes et oralité, théâtre-forum.

Cette journée traduit une dimension essentielle de la politique municipale : faire de nos aînés des acteurs de la transmission de la mémoire, des savoirs et de la culture réunionnaise.

- Vendredi 9 octobre – Prendre soin de soi De 8h30 à 12h00, une matinée "Bien-être" sera consacrée à la prévention et au mieux-être. Massage Amma assis, sophrologie, réflexologie plantaire, bain sonore au gong, relaxation et manucure permettront d'aborder le bien vieillir sous l'angle du bien-être et de l'attention portée à soi.

- Samedi 10 octobre – Nos gramounes en fête La dernière journée sera consacrée à la convivialité et à la valorisation des clubs seniors. Dès 8h30, une exposition-vente artisanale permettra de mettre en valeur leurs réalisations. Puis, de 13h30 à 17h00, un grand Thé Dansant clôturera cette édition avec notamment Raynaud Sadon, Jean-Roland Miquel, Marie-Armande Moutou et Pierrette Ducap.

Cette journée permettra de valoriser le dynamisme des clubs et de rappeler que les seniors sont pleinement acteurs de la vie sociale et culturelle de Sainte-Marie.

- Lutter contre l'isolement et "aller-vers" les seniors -

L'un des enjeux majeurs identifiés par le CCAS est celui de l'isolement social. La politique municipale entend donc privilégier une logique d'"aller-vers" : rapprocher progressivement les services, les activités et l'information des personnes qui en ont le plus besoin.

Cette philosophie se traduit également dans l'organisation même de la Semaine Bleue.

La politique municipale souhaite également dépasser une vision des seniors uniquement centrée sur la dépendance ou l'accompagnement social. Être senior, c'est aussi participer, transmettre, créer, pratiquer une activité physique, apprendre et contribuer à la vie collective.

À Sainte-Marie, cette philosophie peut se résumer par une ambition : "Vieillir dans la ville, vivre dans la ville et continuer à faire vivre la ville".

La municipalité et le CCAS souhaitent ainsi inscrire progressivement leur action autour de plusieurs priorités : prévention de la perte d'autonomie – maintien à domicile – lutte contre l'isolement – accès aux droits – santé et bien-être – activités physiques – culture – transmission intergénérationnelle – proximité.

- 1.488 Saint-Mariens âgés de 75 ans à Sainte-Marie -

"Bien vieillir à Sainte-Marie doit devenir un véritable projet de territoire. Cela signifie permettre à nos aînés de rester autonomes le plus longtemps possible, lutter contre l’isolement, favoriser l’activité physique et la prévention, faciliter l’accès aux droits et aux services, mais également multiplier les occasions de se rencontrer, de participer à la vie de la commune et de transmettre aux nouvelles générations", poursuit la maire.

"Cette ambition est d’autant plus nécessaire que notre commune connaît une évolution démographique importante."

Le recensement réalisé par le CCAS dénombre aujourd’hui 1.488 Saint-Mariens âgés de 75 ans et plus, soit une progression de 93 % depuis 2011. Environ 35 % seraient en situation d’isolement.

Le document du CCAS projette un quasi-doublement de cette population à l’horizon 2035.

Céline Sitouze conclut "notre politique en faveur des seniors ne doit évidemment pas se limiter à quatre journées dans l’année".

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