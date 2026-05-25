Séminaire de l’Exercice Coordonné de l’Océan Indien : en juin, les soins primaires misent sur le collectif

Les 19 et 20 juin 2026, professionnels de santé, institutions et partenaires se retrouveront à Saint-Gilles, pour la 3ème édition du Séminaire de l’Exercice Coordonné de l’Océan Indien (Secoia). Organisé par la Fédération de l'Exercice Coordonné de l'Océan Indien (Féecoia), ce rendez-vous entend promouvoir une autre façon de penser les soins primaires : plus collective, plus structurée et centrée sur les parcours de santé des patients.

Comment mieux accompagner les patients, tout en rompant l’isolement des professionnels de santé ? C’est l’une des questions au cœur du Secoia 2026, organisé les 19 et 20 juin prochain au LUX Saint-Gilles.

Porté par la Fédération de l’Exercice Coordonné de l’Océan Indien (Féecoia), ce séminaire s’adresse aussi bien aux équipes de soins déjà engagées dans l’exercice coordonné qu’aux professionnels qui souhaitent en découvrir les principes.

Cette troisième édition se tiendra autour du thème : "L’exercice coordonné : une histoire de parcours !" L’idée est de proposer un temps de réflexion, de formation et de partage autour des nouveaux enjeux des soins primaires à La Réunion. "L’exercice coordonné répond à une population aux besoins complexes et changeants", résument les organisateurs à travers les témoignages recueillis lors de la précédente édition.

- Rompre l’isolement et mieux soigner ensemble -

Médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, coordinateurs, institutions… l’exercice coordonné repose sur un principe simple : faire travailler ensemble plusieurs professionnels autour d’un même patient, afin d’améliorer la prise en charge et fluidifier les parcours de soins.

"Moins isolés en tant que professionnels de santé, plus efficaces", témoignaient ainsi des participants au Secoia 2024. Pour d’autres, cette dynamique permet surtout de mieux confronter les points de vue : "confronter nos regards nous aide à mieux refléter la réalité", assurent certaines participants. Au fond, l’objectif reste le même : une meilleure prise en charge du patient.

- Des ateliers au plus près du terrain -

Le Secoia veut justement coller à la réalité quotidienne des équipes de soins primaires. Pendant deux jours, les participants pourront donc assister à des ateliers interactifs, des tables rondes, des retours d’expériences concrets et des temps plus informels favorisant les échanges entre professionnels.

Le programme abordera plusieurs étapes clés de la vie d’une structure en exercice coordonné :

• la création d’une équipe de soins coordonnée,

• la structuration juridique et financière,

• l’intégration des outils numériques,

• les enjeux de cybersécurité,

• la santé participative,

• la recherche en soins primaires,

• ou encore l’innovation dans l’accompagnement des maladies chroniques.

Le mouvement national AVECsanté sera également présent pour apporter un éclairage national sur les évolutions du secteur. Des exposants et partenaires viendront compléter le dispositif avec des stands et des espaces d’échange.

- Une dimension humaine et collective -

Au-delà des contenus techniques, le Secoia revendique aussi une dimension humaine et collective. Les retours de l’édition 2024 en témoignent : "Ça fourmille d’idées, une parenthèse pour se poser avec les collègues", résumait un participant. D’autres parlaient d’un rendez-vous "structuré, riche et magique", ou encore "enrichissant, valorisant". Certains y ont découvert des approches parfois inattendues : le leadership partagé, la musique qui soigne, ou encore des pistes pour mieux intégrer les patients dans la vie des Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP).

Pendant deux jours, le Secoia entend ainsi créer un espace où l’on vient apprendre, s’inspirer, avancer dans ses projets… et tisser des liens durables.

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