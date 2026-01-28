Six résidences principales sur dix équipées d’un chauffe-eau solaire à La Réunion

Les chauffe-eau solaires sont plus largement répandus à La Réunion qu’aux Antilles et en Guyane. En 2022, six résidences principales sur 10 en sont équipées sur l’île, contre moins de 5 sur 10 en Guadeloupe, 4 sur 10 en Martinique et 2 sur 10 en Guyane. Dans 23 des 24 communes de l’île, plus de la moitié des logements en sont équipés. Saint-Denis fait figure d’exception, les logements collectifs et plus anciens étant plus présents qu'ailleurs. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L’équipement en chauffe-eau solaire progresse fortement à La Réunion entre 2006 et 2022. La part de logements équipés fait plus que doubler sur cette période, sous l’effet de l’évolution de la réglementation et des incitations publiques.

Ces dernières soutiennent en particulier les installations chez les ménages modestes qui peuvent bénéficier d’aides spécifiques ou renforcées à l’équipement.

Toutefois, les logements des ménages les plus aisés restent davantage équipés, de même que ceux des propriétaires. Les maisons sont aussi plus souvent dotées que les appartements.

- L’eau chaude et les chauffe-eau solaires dans les logements plus fréquents à La Réunion -

À La Réunion, en 2022, l’accès à l’eau chaude concerne 93 % des résidences principales, soit 327.900 logements. Disposer d’eau chaude dans son logement est plus fréquent que dans les autres départements et régions d’outre-mer (Drom) hors Mayotte (pour comprendre).

Cette part varie ainsi de 52 % en Guyane à 82 % en Guadeloupe. Cet écart avec les autres territoires ultramarins peut notamment s’expliquer par le climat réunionnais. Durant l’hiver austral, les températures peuvent être relativement basses et il n’est pas rare d’avoir des températures négatives dans les hauts. Disposer d’eau chaude apparaît être une nécessité.

Cette diffusion plus fréquente de l’eau chaude dans les logements s’accompagne également d’un équipement plus élevé en chauffe eau solaire.

En 2022, à La Réunion, 196.800 résidences principales sont dotées d’un chauffe-eau solaire, soit 56 % d’entre elles. Cette part est plus élevée qu’en Guadeloupe (48 %), Martinique (36 %) et Guyane (17 %). L’île bénéficie d’un fort ensoleillement et l’exploitation de cette énergie renouvelable permet à la population de mieux gérer et maîtriser sa consommation électrique. Au total, 522.000 habitants bénéficient d’une eau chaude d’origine solaire, soit 60 % de la population.

- Une forte progression de l’équipement en chauffe-eau solaire depuis 2006 -

L’équipement en chauffe-eau solaire augmente fortement à La Réunion entre 2006 et 2022 : la part des résidences principales qui en sont dotées fait plus que doubler, passant de 23 % à 56 %. Cette hausse est particulièrement dynamique entre 2006 et 2016 (+13 points entre 2006 et 2011 et +11 points entre 2011 et 2016), avant de ralentir fortement sur la dernière période (+8 points entre 2016 et 2022). L’équipement en chauffe-eau solaire s’accélère au contraire aux Antilles et en Guyane, surtout sur cette dernière période.

Cette forte croissance de l’installation de chauffe-eau solaire dans les logements résulte notamment de l’évolution de la réglementation et des incitations publiques.

D’une part, la réglementation thermique, acoustique et aération est applicable dans les Drom depuis 2010 (RTAA DOM). Elle prévoit que l’installation de production d’eau chaude sanitaire alimentée par énergie solaire, à hauteur d’au moins 50 % des besoins, est obligatoire dans la majorité des nouveaux logements.

D’autre part, pour faciliter l’accès aux chauffe-eau solaires, de nombreuses aides nationales et régionales ont été mises en place : Prime Agir Plus d’EDF, Ma Prime Rénov’ Outre-mer, dispositif Eco-Solidaire de la Région Réunion, chèque énergie, éco-prêt à taux zéro.

- Le chauffe-eau solaire devient un standard dans les logements récents -

En lien avec l’évolution de la réglementation, 76 % des logements construits à partir de 2010 disposent d’un chauffe-eau solaire à La Réunion, contre 51 % de ceux construits avant cette date.

L’équipement des logements récents est aussi sensiblement plus élevé qu’aux Antilles et en Guyane.

- Le chauffe-eau solaire, plus fréquent chez les ménages favorisés, les propriétaires et dans les maisons individuelles -

Les logements dont la personne de référence appartient à une catégorie socioprofessionnelle "aisée" sont davantage équipés que les autres. Plus de 64 % des logements dont la personne de référence est artisan, commerçant, chef d’entreprise ou cadre disposent d’un chauffe-eau solaire, contre 57 % des logements dont la personne de référence est ouvrier. Néanmoins, les foyers modestes peuvent bénéficier de certaines aides publiques à l’installation, qui sont majorées ou qui leur sont exclusivement dédiées. De fait, malgré la pauvreté prégnante sur l’île, près de la moitié des résidences principales dont la personne de référence du ménage est sans emploi disposent d’un chauffe-eau solaire (48 %).

Les logements des ménages propriétaires, qui bénéficient aussi d’aides spécifiques à l’installation d’un chauffe-eau solaire dans leur résidence principale, sont plus souvent équipés que ceux des locataires (67 % contre 45 %). Cet écart est notamment lié au fait qu’en très grande majorité, les propriétaires détiennent une maison : c’est le cas de 94 % d’entre eux. Or les maisons sont bien plus souvent dotées en chauffe-eau solaire que les appartements (65 % contre 38 %).

Parmi les locataires, les habitants du parc social bénéficient un peu plus souvent dans leur logement d’un chauffe-eau solaire que les locataires du parc privé (46 % contre 43 %), en lien avec les aides spécifiques pour les bailleurs sociaux. Par exemple, le programme européen FEDER soutient l’installation de systèmes solaires de production d’eau chaude sanitaire dans les logements locatifs sociaux collectifs existants.

Par ailleurs, l’équipement en chauffe-eau solaire augmente avec la taille des logements : 3 logements sur 10 de moins de 40 m2 en sont dotés, contre 7 sur 10 parmi ceux de plus de 80 m2.

- À Saint-Denis, moins de quatre logements sur dix disposent d’un chauffe-eau solaire -

L’équipement en chauffe-eau solaire est fortement répandu dans la quasi-totalité des communes. Ainsi, dans 23 des 24 communes réunionnaises, plus de la moitié des résidences principales en sont équipées, de 51 % d’entre elles au Port à 80 % à Cilaos (figure 2).

La commune de Saint-Denis fait figure d’exception, avec seulement 37 % de résidences principales dotées d’un chauffe-eau solaire.

Cet équipement moindre est lié à la prépondérance des logements collectifs, où la présence d’un chauffe-eau solaire est moins fréquente que dans les logements individuels. Dans le chef-lieu, 65 % des résidences principales sont en effet des appartements contre 34 % dans l’ensemble du département.

De plus, à Saint-Denis, les appartements sont moins souvent équipés d’un chauffe-eau solaire qu’ailleurs : seuls 26 % sont dans ce cas contre 38 % sur l’ensemble de La Réunion. En effet, le parc de logements est un peu plus ancien dans le chef-lieu - 84 % des logements dionysiens ont été construits avant 2010 contre 81 % en moyenne régionale -, et ces logements anciens sont les moins équipés. Sur la commune, 32 % des logements anciens disposent d’un chauffe-eau solaire contre 62 % de ceux construits à partir de 2010.