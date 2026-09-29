Social : la CGTR dénonce des "pressions" de la grande distribution sur ses salariés chauffeurs-livreurs

La CGTR Transport dénonce ce mardi 29 septembre une dégradation des conditions de travail des chauffeurs-livreurs dans la grande distribution à cause de l'application de l'arrêté de 1966 qui réglemente le travail dominical. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pour le syndicat, les salariés "ne doivent pas avoir à subir une intensification de leurs journées de travail, une réduction de leurs temps de repos ou une désorganisation de leur vie personnelle pour répondre aux impératifs économiques des entreprises".

Par ailleurs, la CGTR s'inquiète de l'assouplissement de l'arrêté datant de 1966 pour interdire le travail le dimanche. Face à cette nouvelle "organisation", elle dit refuser que "les chauffeurs-livreurs soient utilisés comme variable d’ajustement", selon un communiqué de presse.

En outre, le syndicat se dit particulièrement vigilant sur le "respect strict de la réglementation sociale et européenne, notamment en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire".

Il invite les employeurs à "prendre leurs responsabilités et à engager un véritable dialogue social afin de rechercher des solutions respectueuses des salariés et de la réglementation" et à cesser toute forme de "pression" sur ses salariés.

Enfin, la CGTR estime que les surcoûts engendrés par la mise en place du travail dominical, notamment le " le coût du transport", pourrait être répercuté, in fine, sur les consommateurs.