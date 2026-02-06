Soldes : droits des consommateurs et règles strictes pour les commerçants

À La Réunion, les soldes d’été se tiennent pour une durée de quatre semaines du 7 février au 6 mars 2026. Synonymes de prix attractifs pour les consommateurs et d’écoulement rapide des stocks pour les commerçants, les soldes constituent une période privilégiée pour réaliser de véritables bonnes affaires. Afin que chacun puisse en profiter en toute confiance, les services de l’État rappellent les droits des consommateurs et les règles strictes que doivent respecter les commerçants. Nous publions ci-dessous le communiqué.

- Des soldes strictement encadrés par la réglementation -

Les soldes sont les seules périodes promotionnelles pendant lesquelles les commerçants ont le droit de vendre leur stock à perte.

Cette pratique commerciale doit répondre à plusieurs caractéristiques :

- Les soldes sont accompagnés ou précédés de publicité ;

- Ils comportent une annonce de réduction de prix (pouvant aller jusqu’à une revente à perte) dans la limite du stock à écouler (aucun réapprovisionnement n’est autorisé pendant cette période) ;

- Ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines, deux fois par an ;

- Les commerçants peuvent solder uniquement des articles payés et proposés à la vente depuis un mois à la date de début de la période de soldes ;

- À savoir -

En dehors des périodes légales de soldes, les commerçants peuvent organiser des opérations promotionnelles destinées à écouler leurs stocks, à condition de ne pas utiliser l’appellation « soldes » et de ne pas pratiquer la revente à perte.

Les professionnels ont également l’interdiction d’augmenter artificiellement le prix d’un produit avant le début des soldes afin de laisser croire à une réduction plus avantageuse qu’elle ne l’est réellement. Les réductions annoncées doivent correspondre à des rabais authentiques et vérifiables.

Par ailleurs, la participation aux soldes relève du libre choix des commerçants : aucun professionnel n’est tenu d’y prendre part.

Les garanties des consommateurs :

Un article soldé bénéficie en effet des mêmes garanties que tout autre article non soldé qu'il s'agisse :

- de défauts de fabrication non apparents (vices cachés),

- de défaut de conformité,

- ou de service après-vente.

En revanche, en l’absence de vice caché ou de défaut de conformité, le vendeur n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou à un remboursement mais il peut le faire à titre commercial.

- Attention aux fausses promesses -

Fausses réductions, faux avis, fausses promesses… les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion interviennent tout au long des soldes, dans tous types de commerces, physique comme en ligne, afin de détecter, corriger et sanctionner les pratiques illicites qui trompent les consommateurs et portent préjudice aux professionnels respectueux de la réglementation.

En 2025, 36 établissements ont été contrôlés et la situation s’est révélée globalement très satisfaisante.

Les consommateurs sont toutefois invités à rester vigilants et à signaler toute pratique douteuse sur la plateforme SignalConso.gouv.fr. Le respect strict de la réglementation par les commerçants est essentiel pour garantir des soldes transparentes.

Pour en savoir plus :

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/mes-droits-conso/bien-consommer