Soutien à la filière bovine : aide au développement et au maintien du cheptel allaitant

Afin de soutenir la structuration et le développement de la filière bovine, l’aide au développement et au maintien du cheptel allaitant (ADMCA) est ouverte chaque année, à l’ensemble des détenteurs de vaches et de génisses destinées à l’élevage de veaux pour la production de viande. La campagne de télédéclaration est ouverte depuis le 1er mars 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour la campagne 2026 la période de dépôt est fixé du dimanche 1er mars au lundi 15 juin 2026.

Toute demande doit être effectuée exclusivement par télédéclaration, à l’aide de vos identifiants, sur le site TELEPAC (numéro PACAGE). Les critères d’éligibilité à l’ADMCA feront l’objet d’une vérification automatisée sur l’ensemble de la période de détention obligatoire qui dure six mois à compter du lendemain de la date de dépôt de la demande.

En cas de dépôt tardif, une pénalité de 1 % par jour ouvrable sera appliquée pour toutes demandes enregistrées du 16 juin au 10 juillet 2026 inclus (date limite). Dans ce cas, la période de détention obligatoire débutera forfaitairement le 16 juin 2026.

Pour plus d’informations vous pouvez directement contacter la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au : 0262 33 36 21 / 0262 33 36 05 / 0262 33 36 27 ou 0262 33 36 22.



