Sudéau : coupure d'eau sur la commune de Saint-Joseph

Sudéau informe ses abonnés de la commune de Saint-Joseph, qu’en raison de la sécheresse persistante et afin de préserver la ressource en eau, des coupures d’eau programmées sont mises en place à compter de ce lundi 19 octobre 2026 de 22h30 à 5h30. En fonction de l’évolution de la situation, ce plan de distribution d’eau sera réactualisé. Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau pourraient être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont les suivants :

- Quartier Vincendo

- Rue marcel Pagnol er adjacentsz la rue Cornes de Cerfs à chemin Corail

- Chemin petite crête

- Chemin des cailles

- Rue Claude Marion Rabelais

- Rue Claude Marion Goyaviers Volcans

- Chemin Vincendo - Rue de la Fontaine , Chemin Glissant ,rue des Pinpins, rue Tourbier, Chemin des Becs Roses et chemin des Girofles

- Rue l'Esquelin

- Chemin des Flamands, du Versants, des Jacinthes et de la Forêt

- Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution -

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.