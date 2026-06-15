Taaf : l'État annonce la reconnaissance de nouvelles zones de protection forte

À l'occasion de la Journée mondiale des océans, célébrée le 8 juin 2026, l'État a annoncé la reconnaissance de nouvelles zones de protection forte (ZPF) au sein de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour les aires protégées. Celle-ci vise à reconnaître les espaces naturels bénéficiant déjà d'un niveau élevé de protection et répondant aux critères définis au niveau national. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La reconnaissance annoncée porte sur près de 900.000 km² d'espaces maritimes supplémentaires situés dans les Terres australes françaises. Elle porte ainsi à plus de 1,36 million de km² la superficie totale reconnue en protection forte dans les Terres australes et antarctiques françaises.

"Cette reconnaissance permet d’étendre les zones protégées et de labelliser au niveau national des espaces répondant aux critères de la protection forte, sans entrainer de durcissement des règles actuellement applicables aux activités autorisées au sein de la réserve naturelle nationale", précisent les Taaf dans leur communiqué. Les secteurs reconnus en 2026 correspondent principalement à des espaces maritimes de grande profondeur (plus de 2.500 mètres).

- Une protection fondée sur la connaissance scientifique -

La reconnaissance de ces espaces traduit l'engagement de l'État et des Terres australes et antarctiques françaises en faveur de la préservation des écosystèmes marins austraux et du développement des connaissances scientifiques. Les programmes de recherche menés dans les Terres australes françaises permettent d'améliorer la connaissance des écosystèmes marins profonds et d'adapter les mesures de gestion et de conservation aux enjeux environnementaux identifiés.

- Une démarche qui se poursuit -

Cette nouvelle reconnaissance s'inscrit dans une dynamique de long terme portée par les Taaf et l'État : "La poursuite des programmes de recherche et d'acquisition de connaissances permettra d'évaluer les conditions d'une éventuelle reconnaissance complémentaire d'autres espaces maritimes, notamment au sein de la zone économique exclusive de Crozet, en concertation avec les acteurs concernés".

Les Taaf poursuivent ainsi leur action en faveur d'une gestion équilibrée des espaces maritimes, conciliant préservation de la biodiversité, développement des connaissances scientifiques et activités économiques durables. La pêche professionnelle, activité économique historique des Terres australes françaises, y est menée dans le respect des objectifs de gestion de la réserve naturelle nationale.