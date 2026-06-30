Boxes : les frères jumeaux Julienne Lamy récoltent 5 médailles et 2 ceintures en six mois

Les sportifs portois Kenjy et Tidjy Julienne Lamy ont tiré leur épingle du jeu lors du championnat du monde WBC. Kenjy remporte une médaille d'argent et son frère jumeau Tidjy finit sur la 3 em marche du podium avec une médaille de bronze. Un début d'année 2026, marqué par une pluie de médailles pour les jumeaux, dont quatre médailles pour Kenjy. De son côté, Tidjy porte fièrement deux ceintures et une médaille. (Photos : D.R)