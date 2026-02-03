"Respirons la santé" : la Technopole et Muta lancent l’Innovathon

La Technopole de La Réunion et Muta lancent un concours d’innovations technologiques, dans le cadre du projet l’Innovathon “Respirons la Santé”. Les entreprises et start-up de l'île sont appelées à se mobiliser afin de trouver des solutions concrètes pour enrichir l’expérience de l’exposition et la respiration de l'exposition "Chez O2". Les premiers remporteront 3.000 euros. Cette démarche entre dans la mission de soutien et de mise en valeur de l’innovation sur le territoire (Photo : www.imazpress.com)

Le but du projet l’Innovathon "Respirons la Santé" est simple : favoriser la créativité et le développement d'initiatives à fort impact, alliant technologie, santé et médiation culturelle.

- Deux thématiques au choix -

Les participants devront travailler autour de deux thématiques. La première, "Respirer autrement, ensemble", invite à réfléchir sur la respiration. "Les projets pourront offrir des expériences ludiques, immersives ou sociales, permettant au public de se reconnecter consciemment à la respiration, tout en s’appuyant sur les contenus et messages de l’exposition Chez O2", expliquent les organisateurs.

Le second thème “Faire vivre l’exposition”, est un appel à prolonger l’expérience Chez O2. Les participants pourront créer un dispositif permettant de vivre ou revivre l'exposition, même une fois finie. "Les technologies numériques, XR, data, intelligence artificielle ou multimédia sont encouragées dès lors qu’elles apportent une réelle plus-value à l’expérience de l’exposition", précise la Technopole.

- Un concours innovant pour valoriser le territoire -

Ce concours de l’Innovathon est gratuit pour les candidats qui présenteront leur projet devant un jury d’experts et de professionnels. À la clé, de nombreuses opportunités. Notamment un accompagnement personnalisé offert par les membres de la Technopole de La Réunion. Les participants pourront également bénéficier d’un accès à l’écosystème de l’innovation locale et d’une médiatisation pour mettre en lumière leur projet.

- Une dotation de 3.000 euros -

Le porteur du meilleur projet remportera une dotation de 3.000 euros. Pas d'inquiétude pour les autres participants puisque l’un des finalistes pourra bénéficier d’un contrat de prestation de services, "si son projet retient l’attention de l’organisateur", assure la Technopole.

L’ensemble des projets présentés au jury recevront un accompagnement personnalisé par la Technopole de La Réunion, d’une mise en lien avec les acteurs de l’innovation et de l’entrepreneuriat et d’un accès aux événements Innovation organisés par la Technopole.

Les inscriptions ont débuté ce 1er février et s'achèveront le 15 mars 2026. La phase de sélection des candidats se fera du 16 au 23 mars 2026. Les projets seront examinés par le jury final dans la semaine du 30 mars. Le vendredi 10 avril 2026 à 17h aura lieu la remise des prix à l’espace CITEDI à Saint-Denis.

Pré-inscriptions et règlement du concours sur le site de la Technopole de La Réunion.

