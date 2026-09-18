Tendance : L'activité économique des TPE-PME de La Réunion en ralentissement sur le deuxième trimestre 2026

Le baromètre d’activité trimestriel des TPE-PME pour le deuxième trimestre 2026 a été publié ce vendredi 18 septembre 2026. Et les indicateurs ne sont guère encourageants. (Photo d'illustration AFP)

Après un premier trimestre dynamique, la "croissance de l'activité des TPE-PME réunionnaises marque le pas" selon le communiqué de presse de l'Ordre des Experts-Comptables de La Réunion.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires cumulé des 4.659 Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ne progresse que de +1,3 % sur un an, soit un "rythme trois fois moins soutenu qu'au trimestre précédent".

Toutefois, malgré ce ralentissement, La Réunion continue de faire bonne figure sur le plan national. En effet, ce résultat est "supérieur de 0,5 point à la moyenne nationale".

- Les défaillances d'entreprise en nette augmentation -

Un phénomène qui s'explique en grande partie par "un contexte national peu porteur et une situation internationale marquée par de nouvelles tensions sur les prix de l'énergie".

Par ailleurs, sur cette même période du deuxième trimestre, les "défaillances d'entreprise augmentent fortement (+32 %)".

L'Ordre des Experts-Comptables de La Réunion tient toutefois à modérer ce tableau économique peu encourageant en mettant ces chiffres en perspective. Ainsi, le repli de cette croissance "fait suite à un premier trimestre 2026 exceptionnellement dynamique, et intervient dans un contexte où l'inflation repart et où les tensions sur les prix de l'énergie s'accentuent".

Les indicateurs du troisième trimestre permettront d'y voir plus clair et de dessiner une tendance plus nette sur la trajectoire économique locale.

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