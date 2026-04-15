Tikatsou : J-7 avant la mise en circulation de la monnaie locale lors d'un marché forain

L'association Nout Moné, qui porte le projet Tikatsou, s'apprête à lancer officiellement l'utilisation de cette monnaie locale. Rendez-vous ce mercredi 22 avril 2026 à la salle polyvalente de l’Etang Saint-Paul, pour un marché forain où les paiements se feront uniquement en Tikatsou. Un Tikatsou équivaut à 1 euro : des billets sécurisés de 1, 2, 5, 20 et 50 Tikatsous seront en circulation, il existe aussi une version numérique. Pour ce lancement, Benoît Hamon, ancien ministre et Président de ESS France sera présent. (Photo : D.R)

Tikatsou est un levier de développement du territoire. Fondé sur le principe de l'économie sociale et solidaire (ESS), il vise à dynamiser les échanges entre les citoyens et les entreprises locales pour soutenir l’emploi, les circuits courts et la production réunionnaise.

Selon l'association : "Un paiement en monnaie locale génère entre 25 % et 55 % de richesses supplémentaires pour le territoire par rapport à l'euro".

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- Programme de l’évènement -

14h : Stands et mini marché TiKatsou. Les premiers achats et paiements en monnaie locale de l’histoire de La Réunion seront réalisés.

Mot de bienvenue des Co-Présidents de l'association, et discours des officiels.

15h : atelier découverte pour le grand public. Un atelier pédagogique pour comprendre le fonctionnement de la monnaie locale, et son impact positif sur le territoire.

16h: lecture de contes et fonnkèr, dans le cadre de l’opération "je lis un livre péi".

- À propos de Nout Moné -

L'association Nout Moné porte le projet Tikatsou avec l'ambition de couvrir l'intégralité de La Réunion, créant ainsi un réseau solidaire reliant citoyens, associations, entreprises et collectivités locales.

Les valeurs partagées et les objectifs poursuivis par l’association Nout Moné qui porte la monnaie locale citoyenne Tikatsou :

Relocaliser l’économie et défendre l’emploi local,

Défendre les commerces de proximité, et les circuits courts,

Tisser des liens entre tous les citoyens, pour plus de cohésion sociale et territoriale.

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