Inforoutes : tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN2 - St Denis/St Benoît - Travaux de balayage mécanique



Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoît, suite des travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus. Voie neutralisée selon les besoins et l'avancement du chantier de 20h à 4h45.

RN1 - La Possession - Travaux pour la mise en service anticipée de l’échangeur de La Possession

Sur la RN1 à la Possession, travaux de marquage dans le cadre des travaux de la mise en service anticipée de l’échangeur de La Possession les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus. Voie de droite puis voie de gauche neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h.

A noter que la circulation sera modifiée le matin du mercredi 17 avec une circulation sur voies réduites dans le sens Sud/Nord.

Pour rappel, un nouveau tracé est effectif entre la sortie de la Route du Littoral et la Ravine Lataniers. La vitesse sera abaissée à 70km/h et une interdiction de dépasser pour les PL de plus de 19t.

La bretelle d’accès à l’autopont est définitivement fermée à partir du giratoire RD41.

RN1001 - Le Port - Travaux d’élargissement de la plateforme routière et de création de muret de sécurité



Sur la RN1001 au Port, portions comprises entre les giratoires Vilebrequins et celui de la Rose des Vents, travaux d’élargissement de la plateforme routière et de création de muret de sécurité jusqu'au vendredi 19 décembre de 7h30 à 15h30. Aucune incidence sur les voies de circulation.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de construction d'ouvrages modulaires

Sur les RN5 et RN1005 sur la Route de Cilaos à Saint Louis, dans le secteur d'Ilet Furcy, pour permettre des travaux de construction de deux ouvrages d’art modulaires avec raccordement « pont Bailey Sud et Nord », des coupures de 30 minutes maximums sont programmées jusqu'au vendredi 19 décembre de 8h30 à 15h30.

Par ailleurs, en dehors des coupures la circulation sera gérée par alternat.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation



Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation jusqu'au vendredi 19 décembre. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h30 à 15h30.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de réparation du réseau d’assainissement en accotement

Sur la RN3 entre la zone des 400 et l'échangeur Mon Caprice à St Pierre, suite des travaux de réparation du réseau d’assainissement en accotement les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant (Le Tampon/St Pierre) de 20h à 5h.

TRAVAUX A VENIR

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 et la RN6, travaux de nettoyage divers les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus de 20h à 5h comme suit :

- entre la Caserne Lambert à St Denis et l'échangeur Sacré Cœur au Port : voie de gauche neutralisée dans les deux sens de la circulation au droit du chantier.

- entre les giratoires Foucherolles et Cerf : voie de gauche neutralisée dans les deux sens de la circulation au droit du chantier.

- Boulevard U2 : fermeture de la montée U2 puis la descente le mercredi 17 ou le jeudi 18 décembre selon avancement du chantier.

RN1 - St Leu - Travaux d'élagage en accotement

Sur la RN1 à St Leu, au niveau de la bretelle de sortie de l'échangeur du Portail, travaux d'élagage en accotement dans le sens Sud/Nord le mardi 16 décembre. BAU neutralisée au niveau de la zone à traiter de 7h30 à 15h.

RN1 - St Leu - Travaux d'entretien sur réseau électrique

Sur la RN1 à St Leu, dans la Tranchée Couverte de St Leu, travaux d'entretien sur réseau électrique dans les deux sens le jeudi 18 décembre. Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier de 7h30 à 15h.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage



ÉVÉNEMENTS HORS CHANTIERS

Sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 15 au mercredi 17 décembre inclus. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN1/RN2 - St Denis - "Marché de Nuit"



La Ville de St Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée « Marché de Nuit », la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (Caserne Lambert), du samedi 13 décembre à 19h au dimanche 14 décembre à 3h du matin. La route sera donc fermée par les services de la mairie, qui mettront en place une déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisages débuteront à partir de 18h30. A noter que le Barachois sera de nouveau fermé à la circulation le dimanche 14 décembre de 14h à 19h.

RN1 - Tour de l'Île à vélo - "Festitour"

La manifestation sportive intitulée « Festitour » organisé par le Comité Régional du Cyclisme de La Réunion, se déroulera dimanche 14 décembre de 6h à 17h pour un tour de l'Île à vélo. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des participants.

RN1 - St Benoît/Ste Rose/St Leu/St Paul/Trois Bassins - « Réunion Raid Nature - 8ème édition »



La manifestation sportive intitulée « Réunion Raid Nature - 8ème édition » organisé par le Comité Régional du Cyclisme de La Réunion, se déroulera du vendredi 12 au dimanche 14 décembre sur le territoire des communes de St Benoît, Ste Rose, St Leu, St Paul et Trois Bassins. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des participants.

RN2 - St Benoît/Ste Rose - "Trail Nature Ste Anne"

La manifestation sportive intitulée « Trail Nature Ste Anne » organisé par l'Association SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINTE-ANNOISE, se déroulera dimanche 14 décembre de 8h à 11h55 sur le territoire des communes de St Benoît et Ste Rose. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des coureurs.