Inforoutes : tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : www.imazpress.com)
CHANTIERS EN COURS
RN2 - St Denis/St Benoît - Travaux de balayage mécanique
RN1 - La Possession - Travaux pour la mise en service anticipée de l’échangeur de La Possession
Sur la RN1 à la Possession, travaux de marquage dans le cadre des travaux de la mise en service anticipée de l’échangeur de La Possession les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus. Voie de droite puis voie de gauche neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h.
A noter que la circulation sera modifiée le matin du mercredi 17 avec une circulation sur voies réduites dans le sens Sud/Nord.
Pour rappel, un nouveau tracé est effectif entre la sortie de la Route du Littoral et la Ravine Lataniers. La vitesse sera abaissée à 70km/h et une interdiction de dépasser pour les PL de plus de 19t.
La bretelle d’accès à l’autopont est définitivement fermée à partir du giratoire RD41.
RN1001 - Le Port - Travaux d’élargissement de la plateforme routière et de création de muret de sécurité
RN5 - Route de Cilaos - Travaux de construction d'ouvrages modulaires
Sur les RN5 et RN1005 sur la Route de Cilaos à Saint Louis, dans le secteur d'Ilet Furcy, pour permettre des travaux de construction de deux ouvrages d’art modulaires avec raccordement « pont Bailey Sud et Nord », des coupures de 30 minutes maximums sont programmées jusqu'au vendredi 19 décembre de 8h30 à 15h30.
Par ailleurs, en dehors des coupures la circulation sera gérée par alternat.
RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation
RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de réparation du réseau d’assainissement en accotement
Sur la RN3 entre la zone des 400 et l'échangeur Mon Caprice à St Pierre, suite des travaux de réparation du réseau d’assainissement en accotement les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus. Voie de droite neutralisée dans le sens descendant (Le Tampon/St Pierre) de 20h à 5h.
TRAVAUX A VENIR
RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers
Sur la RN1 et la RN6, travaux de nettoyage divers les nuits du lundi 15 au jeudi 18 décembre inclus de 20h à 5h comme suit :
- entre la Caserne Lambert à St Denis et l'échangeur Sacré Cœur au Port : voie de gauche neutralisée dans les deux sens de la circulation au droit du chantier.
- entre les giratoires Foucherolles et Cerf : voie de gauche neutralisée dans les deux sens de la circulation au droit du chantier.
- Boulevard U2 : fermeture de la montée U2 puis la descente le mercredi 17 ou le jeudi 18 décembre selon avancement du chantier.
RN1 - St Leu - Travaux d'élagage en accotement
Sur la RN1 à St Leu, au niveau de la bretelle de sortie de l'échangeur du Portail, travaux d'élagage en accotement dans le sens Sud/Nord le mardi 16 décembre. BAU neutralisée au niveau de la zone à traiter de 7h30 à 15h.
RN1 - St Leu - Travaux d'entretien sur réseau électrique
Sur la RN1 à St Leu, dans la Tranchée Couverte de St Leu, travaux d'entretien sur réseau électrique dans les deux sens le jeudi 18 décembre. Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier de 7h30 à 15h.
RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage
ÉVÉNEMENTS HORS CHANTIERS
RN1/RN2 - St Denis - "Marché de Nuit"
RN1 - Tour de l'Île à vélo - "Festitour"
La manifestation sportive intitulée « Festitour » organisé par le Comité Régional du Cyclisme de La Réunion, se déroulera dimanche 14 décembre de 6h à 17h pour un tour de l'Île à vélo. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des participants.
RN1 - St Benoît/Ste Rose/St Leu/St Paul/Trois Bassins - « Réunion Raid Nature - 8ème édition »
RN2 - St Benoît/Ste Rose - "Trail Nature Ste Anne"
La manifestation sportive intitulée « Trail Nature Ste Anne » organisé par l'Association SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINTE-ANNOISE, se déroulera dimanche 14 décembre de 8h à 11h55 sur le territoire des communes de St Benoît et Ste Rose. La plus grande prudence sera demandée à l'approche des coureurs.