Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

- CHANTIERS EN COURS -

RN3 - Le Tampon - Travaux de fauchage manuel



Sur la RN3 entre la Ravine Sèche à la Plaine des Cafres et le 19ième au Tampon, travaux de fauchage manuel du lundi 9 au jeudi 12 février. Neutralisation d'une voie sur 3 selon les besoins du service de 8h à 15h.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers

Sur la RN1 entre St Denis et l'échangeur Sacré Cœur, sur la RN6 entre le Boulevard U2 et le giratoire de Gillot, sur la RN7 Axe Mixte et la RN 1001 entre les giratoires Ste Thérèse et Villebrequin, travaux de nettoyage divers jusqu'au vendredi 13 février. BAU neutralisée au droit du chantier suivant l'avancement du chantier de 6h à 15h.

RN1A - St Paul - Travaux de réfection de joints de chaussées



Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de démolition de joints de chaussée de l'Ouvrage d'Art Boucan Canot, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord la nuit du vendredi 6 février de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les bretelles de l’échangeur Boucan Canot (Ouest). Les travaux se feront sous réserve de bonne condition météorologique.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de construction d'ouvrages modulaires

Sur les RN5 et RN1005 sur la Route de Cilaos à Saint Louis, dans le secteur d'Ilet Furcy, pour permettre la suite des travaux de construction de deux ouvrages d’art modulaires avec raccordement « pont Bailey Sud et Nord », des coupures de 45 minutes maximums sont programmées du lundi 9 au vendredi 20 février de 8h à 15h30. Par ailleurs, en dehors des coupures la circulation sera gérée par alternat.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation



- TRAVAUX À VENIR -

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN1 - La Possession/Le Port - Travaux de dérasement



Sur la RN1 entre La Possession et l'échangeur Sacré Cœur au Port, travaux de dérasement les nuits du lundi 9 au jeudi 12 février inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux de réparation de joints de chaussées

Sur la RN1 à St Paul, travaux de réparation de joints de chaussées sur le viaduc du Bernica les nuits du lundi 9 au vendredi 13 février inclus de 20h à 5h comme suit :

- dans le sens Sud/Nord : deux voies de circulation neutralisées au droit du chantier.

- dans le sens Nord/Sud : voie réservée et voie de droite neutralisée au droit de la zone concernée.

RN1 - St Leu/Étang Salé - Travaux de balayage de nuit

Sur la RN1 entre les échangeurs des Colimaçons à St Leu et celui de l'Étang Salé, travaux de balayage les nuits du lundi 9 au jeudi 12 février inclus. Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier de 20h à 5h.

RN3B - St Pierre - Travaux d'élagage au lamier



- ÉVÉNEMENTS HORS CHANTIERS -

Sur la RN3b à St Pierre, dans le secteur de la Balance au niveau des bretelles, travaux d'élagage au lamier vendredi 13 février. Voie neutralisée de 8h à 15h.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 8 février de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.