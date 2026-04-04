Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27

- CHANTIERS EN COURS -

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de nettoyage divers



Sur la RN1 entre le giratoire Caserne Lambert à St Denis et l'échangeur du Sacré Cœur au Port, sur la RN6 entre les giratoires Gillot et Cerf, sur la RN7 Axe Mixte, et sur la RN1001, travaux de balayage les nuits du mardi 7 au jeudi 9 avril inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 19h30 à 4h.Le mercredi 8 avril, déplacement de la chaîne de blocs sur la route du Littoral pour nettoyage dans le canal bichique.

RN1A - Les Avirons - Travaux de réalisation de parapets

Sur la RN1A aux Avirons Chemin Pavé, travaux de réalisation de parapets jusqu'au vendredi 24 avril. Alternat de 7h à 15h du lundi à jeudi et de 7h à 12 le vendredi.

RN1 - St Louis - Travaux de réfection des joints de chaussée

Sur la RN1 à St Louis, pour permettre des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera interdite entre les échangeurs Le Gol et Bel Air dans le sens St Louis/St Pierre les nuits du mardi 7 au vendredi 10 avril inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur Le Gol.

RN5 - Route de Cilaos/Petite Caverne - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN5 - Route de Cilaos/Bras de Benjoins - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur du Bras de Benjoins, travaux de sécurisation de falaise du mardi 7 au vendredi 10 avril.

Alternat et coupures de la circulation de 45 minutes programmés de 8h à 16h.

Un itinéraire est conseillé par la RD241 route de Bras Sec.

RN3 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de reconstruction de GBA

Sur la RN3 à St Pierre, au niveau de l'échangeur de Mon Caprice, travaux de reconstruction de GBA les nuits du mardi 7 au jeudi 9 avril inclus. Voie neutralisée au niveau de la bretelle de sortie du sens montant de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à St Joseph secteur Plateau Vincendo, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 19 juin. Alternat de 8h30 à 15h30. Un itinéraire conseillé est mis en place par le Chemin Terrain Galet.



RN6 - St Denis - Travaux de réalisation de tranchées



Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la CINOR, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret les nuits du mardi 7 au vendredi 10 avril inclus de 21h à 5h.



Au niveau de la contre-allée, un aménagement sera réservé pour le passage des riverains.



Une déviation sera mise en place par les voiries communales.



Pour les poids lourds (supérieurs à 3,5t), il est conseillé d’emprunter les RN1 et RN2.

- TRAVAUX A VENIR -

RN1 - St Leu/Etang Salé/St Pierre/Le Tampon - Travaux de nettoyage

Sur la RN1 entre l’échangeur des Colimaçons à St Leu et celui de l’Étang Salé, et sur la RN3 entre le giratoire des Casernes à St Pierre et celui des Azalées au Tampon, travaux de nettoyage les nuits du mardi 7 au jeudi 9 avril inclus. Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - St Pierre - Travaux de réparation d’ouvrage d’art

Sur la RN2 à St Pierre, au niveau du de l'ouvrage d'art Chemin Croix de Jubilé, travaux de réparation d’ouvrage d’art du mardi 7 au vendredi 17 avril. Alternat au niveau du passage inferieur, de 20h à 5h.

- EVENEMENTS HORS CHANTIERS -

RN1/RN2 - St Denis - « Marché de Nuit »

La Ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée « Marché de Nuit », la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (Caserne Lambert), du samedi 4 avril à 18h au dimanche 5 avril à 3h du matin.

La route sera donc fermée par les services de la mairie, qui mettront en place une déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais.

Les opérations de balisages débuteront à partir de 17h45.



Le Barachois sera de nouveau fermé à la circulation les dimanches 5 et lundi 6 avril de 14h à 19h.



A noter que le Barachois sera de nouveau fermé à la circulation le dimanche 14 décembre de 14h à 19h.

RN1A - St Leu - Prix cycliste sur route



Sur la RN1A à St Leu, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive intitulée « Prix cycliste sur route », la circulation sera interdite dans les deux sens entre le giratoire Stella et l'intersection RN1A/Chemin Bois de Nèfles.

Une déviation sera mise en place dans le sens Nord/Sud par la RD11 et dans le sens Sud/Nord par le giratoire de Rotary vers la RN 1 par l'échangeur de l'Etang Salé.

RN2 - St Joseph/Le Tampon/Ste Rose - Saint Jo Trail D 2 Rivières : Solo, Duo, Rando

La manifestation sportive intitulée « Saint-Jo Trail D 2 Rivières : Solo, Duo, Rando » se déroulera le samedi 4 avril de 5h à 19h45 sur les communes de St Joseph, Le Tampon et Ste Rose.

La plus grande prudence sera demandée à l'approche des coureurs, particulièrement sur la RN2, lors du franchissement de la rivière Langevin.

RN2002 - Ste Suzanne - 10 km de Sainte Suzanne

La manifestation sportive intitulée « 10 km de Sainte Suzanne » se déroulera le dimanche 5 avril sur la commune de Ste Suzanne de 7h à 12h. La plus grande prudence sera recommandée. Il est important de rappeler que le stationnement est interdit sur la RN2002.



