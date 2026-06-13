Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN2 - St Benoit - Travaux sur corniches réseaux

Sur la RN2 à St Benoit, pour permettre la suite des travaux sur réseau, la circulation sera interdite sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Marsouins la nuit du vendredi 12 juin de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN2002 et le centre-ville de St Benoit.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à St Joseph secteur Plateau Vincendo, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 19 juin.

Alternat de 8h30 à 15h30. Un itinéraire conseillé est mis en place par le Chemin Terrain Galet.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille en Queue, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au vendredi 26 juin. Coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir de 8h à 16h.

RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoit, lieu-dit la Cabane, travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie jusqu'à fin juillet.

Alternat permanent, soyez prudents surtout de nuit par la visibilité réduite dans le secteur.

RN2 - St Philippe - Travaux de réfection de trottoir

Sur la RN2 à St Philippe, rue Leconte Delisle, au niveau de la future maison de la veillée jusqu'à l'Église de St Philippe, travaux de réfection de trottoirs jusqu'au vendredi 31 juillet. Alternat de 7h à 16h, et vitesse abaissée à 30km/h dans la zone de chantier. Le stationnement est également interdit des deux côtés du tronçon.

RN1 - St Louis/St Pierre/Le Tampon - Travaux de balayage en TPC

Sur la RN1 entre l'échangeur de Bel Air à St Louis et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, et sur la RN3 entre la zone de la Ravine Blanche à St Pierre et le giratoire des Azalées au Tampon, travaux de balayage en TPC les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin inclus.

Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre en fonction des besoins du chantier mobile de 20h à 5h.

RN5 Route de Cilaos – Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, pour permettre la suite des travaux de sécurisation de la falaise, la circulation sera interdite dans le secteur Petite Caverne (au PR14) de 20h à 5h les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin inclus. Par ailleurs, la route sera momentanément rouverte à 23h et 2h du matin pour une durée de 15 minutes.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réseau pour EDF

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Ligne Banane (PR 16), travaux de réseau pour EDF jusqu'au vendredi 19 juin.

Alternat de 8h à 16h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux de purges et de pose de grillage.

Coupures de la circulation n'excédant pas 45 min programmées de 8h à 16h du lundi 15 au jeudi 18 juin et de 8h à 12h le vendredi 19 juin.

En dehors des coupures la circulation se fait par alternat.

- Travaux à venir -

RN6 - St Denis - Travaux de marquage routier

Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre des travaux de marquage routier, la fermeture du boulevard U2 est programmée de 20h à 4h les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin inclus.

Le sens concerné vous sera communiqué de façon journalière.

Une déviation sera mise en place par la RN1 et la RD41 Route de la Montagne (secteur de la Redoute).

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Cœur au Port et celui de l'Éperon à St Paul, travaux d'hydrocurage les nuit du lundi 15 au jeudi 18 juin inclus.

Voie neutralisée dans un sens puis dans l'autre suivant l’avancement des travaux de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie - Travaux de nettoyage

Sur la RN2 à Ste Marie, sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Pluies, travaux de nettoyage de 20h à 5h comme suit :

- mardi 16 juin : voie de gauche neutralisée dans le sens Nord/Est ;

- mercredi 17 juin : voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de nettoyage de fil d’eau

Sur la RN2 à Ste Suzanne, dans le virage commune Carron, travaux de nettoyage de fil d’eau, mercredi 17 et jeudi 18 juin. BAU neutralisée dans le sens Est/Nord selon les besoins et l'avancement du chantier de 8h à 11h30.



RN2 - St André - Travaux de pose de radar

Sur la RN2 à St André, pour permettre des travaux de pose de radar routier au niveau de l'échangeur Petit Bazar, la bretelle de sortie de l'échangeur dans le sens Nord/Est sera fermée à la circulation les nuits du mercredi 17 et du jeudi 18 juin de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par l’échangeur la Balance.

Par ailleurs, la voie de droite sera également neutralisée.



RN2 - St André/St Benoît - Travaux de taille mécanisée

Sur la RN2 entre l'échangeur Petit Bazar à St André et l'ouvrage d’art de la Rivière du Mât à St Benoît, travaux de taille mécanisée les nuits du mercredi 17 et du jeudi 18 juin.

Voie de droite neutralisée dans un sens puis dans l'autre selon les besoins et l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre la giratoire RD41 à St Denis et l'échangeur du Sacré Cœur au Port, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de pose d'ITPC

Sur la RN1 Route du littoral, travaux de pose d'ITPC les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juin inclus dans le secteur Pointe de la Ravine à Malheur.

Voie de droite neutralisée de 19h15 à 4h30 dans le sens Ouest/Nord.

RN1A - St Paul – Travaux d’élagage

Sur la RN1A à St Paul (St Gilles), travaux d’élagage le lundi 15 juin. Alternat de 8h30 à 16h dans le secteur Œil de Bœuf. (Vitesse abaissée à 50 km/h.)

- Evénements hors chantiers -

RN2 - St Philippe - « Challenge sur route UTOI »

Sur la RN2 à St Phillipe, manifestation sportive intitulée « Challenge sur route UTOI » prévue le samedi 13 juin de 16h à 22h30 organisée par l’Association ACSR. La plus grande prudence est recommandée.

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur la RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 14 juin de 14h à 19h. Une déviation sera mise en place par les rue de Nice et Labourdonnais.

RD32/RD29 - 3ème Rallye National de Petite-Ile – Sud Sauvage

Le Conseil Départemental informe que pour permettre le bon déroulement de la course automobile intitulée "3ème Rallye National de Petite-Ile – Sud Sauvage", les routes suivantes seront fermées à la circulation le dimanche 14 juin :

- la RD32 Route de la Plaine des Grègues, du PR0 au PR2+050, de 7h55 à 17h20 ;

- la RD29 Route de la Ravine des Cafres, du PR7+600 au PR8+700, de 8h30 à 17h55.

Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation sur place.