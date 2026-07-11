Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de la Ravine Harmonie



Sur la RN2002 à St Benoit, lieu-dit la Cabane, travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie jusqu'à fin juillet.Alternat permanent, soyez prudents surtout de nuit par la visibilité réduite dans le secteur.

RN2 - St Denis/St Benoit- Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoit, suite des travaux de balayage mécanique les nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 juillet.

Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Denis - Travaux de réfection OA Boulevard de l'Océan



Sur la RN2 à St Denis, pour permettre des travaux de réfection de l’ouvrage Boulevard de l’Océan, le passage inférieur sera fermé à la circulation dans les deux sens la nuit du vendredi 10 puis les nuits du mercredi 15 au vendredi 17 juillet inclus de 20h à 5h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

RN1 - La Possession - Travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession/NRL

Sur la RN1, dans le cadre de la suite du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, pour permettre des travaux de signalisation horizontale, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté montagne entre l'échangeur de La Possession et le secteur Ravine Lafleur la nuit du vendredi 10 juillet de 20h à 5h.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise



Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille-en-Queue (PR 13), pour permettre la suite des travaux de sécurisation de la falaise, la circulation sera interdite les nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 juillet de 20h à 5h. Par ailleurs, la route sera momentanément rouverte de 23h30 à minuit.Ces travaux se poursuivront jusqu'à la fin du mois d'octobre.

RN1 - St Pierre - Travaux de confortement du réseau d’assainissement

Sur la RN1 à St Pierre entre la zone de la Pointe du Diable et le secteur de Pierrefonds, travaux de confortement du réseau d’assainissement les nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 juillet.

Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h.

Par ailleurs, la voie d'accès (station-service) pour les usagers venant de la ZI3 sera fermée à la circulation pendant les travaux.

RN2 - St Philippe - Travaux de réfection de trottoir



Sur la RN2 à St Philippe, rue Leconte Delisle, au niveau de la future maison de la veillée jusqu'à l'Église de St Philippe, travaux de réfection de trottoirs jusqu'au vendredi 31 juillet.Alternat de 7h à 16h, et vitesse abaissée à 30km/h dans la zone de chantier.Le stationnement est également interdit des deux côtés du tronçon.

RN1005 Route de Cilaos/Ilet Furcy - Travaux de construction d'ouvrages d'art modulaires

Sur la RN1005 Route de Cilaos, dans le secteur d'Ilet Furcy, suite des travaux de construction de deux ouvrages d'art modulaires du mercredi 15 au vendredi 17 juillet. Alternat de 8h à 15h.

TRAVAUX A VENIR

RN1 - St Leu/Étang Salé/St Joseph - Travaux d’entretien d’ITPC

Sur la RN1 entre les échangeurs des Colimaçons à St Leu et celui de l'Étang Salé, et sur la RN2 au niveau du pont de la Rivière des Remparts à St Joseph, travaux d’entretien d’ITPC les nuits du mercredi 15 et du jeudi 16 juillet.

Début du chantier sur la RN2 le mercredi de 21h à 23h puis sur la RN1 le reste de la nuit et celle du jeudi 16 juillet.

Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier mobile dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

ÉVÉNEMENTS HORS CHANTIERS

RN1/RN2 - St Denis - « Festivité du 14 Juillet »

La ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement du « défilé militaire, du spectacle pyrotechnique et des animations à l’occasion de la célébration de la fête Nationale du 14 juillet 2026 », la circulation sur le Barachois, portion comprise en le giratoire Caserne Lambert et la rue Labourdonnais, sera interdite dans les deux sens du mardi 14 juillet à partir de 6h jusqu'au mercredi 15 juillet à 4h du matin.

Des déviations seront mises en place dans le sens Ouest/Nord par la RD41 et la RN6, et dans le sens Nord/Ouest depuis la rue Labourdonnais par les voiries communales et la RN6.

Pour les usagers transit sur le chef-lieu ne souhaitant pas se rendre à la manifestation, la RN6 boulevard sud sera fortement conseillée.

Pour rappel, le Barachois sera fermé ce dimanche 12 juillet par les services de la mairie de St Denis de 14h à 19h. Des déviations seront mises en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN1 - (RN1C) St Louis/Centre-ville - Braderie commerciale



Sur la RN1C à St Louis, pour permettre le déroulement de la « Braderie Commerciale » en centre-ville jusqu’au lundi 13 juillet, l’Avenue du Docteur Raymond Vergès est fermée entre l'Eglise et la Mosquée de 7h à 20h pendant la durée de la manifestation.Des perturbations sont à prévoir autour du centre-ville au vu de l'affluence attendue, il est donc demandé aux usagers de bien respecter la signalisation qui sera mise en place.

RN2 - Ste Suzanne - « Championnat de la Réunion Semi-Marathon de Ste Suzanne »

Sur la RN2 et la RN 2002 à Ste Suzanne, manifestation sportive intitulée « Championnat de la Réunion Semi-Marathon de Ste Suzanne » organisé par l'Association Team Run 974 le dimanche 12 juillet de 7h à 12h.

La plus grande prudence est recommandée à l'approche des coureurs.

RN5 - Cilaos - « Trail de Cilaos »



Sur la RN5 Route de Cilaos, manifestation sportive intitulée « Trail de Cilaos » organisé par l'Association Cilaos Trail Addict le samedi 11 juillet de 3h à 15h. La plus grande prudence est recommandée à l'approche des traileurs.