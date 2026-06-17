Trophées trajectoires agri : une première édition pour récompenser des exploitants réunionnais engagés

Le Groupement des agriculteurs biologiques de La Réunion (GAB), le Crédit Agricole La réunion-Mayotte et 3A Conseil lanceront le 23 juin 2026, à Trois-Bassins, la première édition des Trophées trajectoires agri. Un événement qui vise à mettre à l'honneur des agriculteurs engagés dans la transition agroécologique et l'adaptation au changement climatique. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La transition agroécologique sera à l'honneur le mardi 23 juin prochain, à Trois-Bassins. À l'initiative du Groupement des agriculteurs biologiques de La Réunion (GAB), du Crédit Agricole La Réunion-Mayotte et du cabinet 3A Conseil, la première édition des Trophées Trajectoires Agri viendra récompenser deux agriculteurs réunionnais engagés dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

- Vers une agriculture plus écologique -

Organisé dans le cadre du programme national "Accompagnement des agriculteurs face au changement climatique", porté par le ministère de l'Agriculture et l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (Ademe), l'événement vise à encourager les exploitants à réduire leur empreinte carbone et à adapter leurs pratiques aux défis climatiques.

Deux profils seront distingués lors de cette première édition : un horticulteur en agriculture biologique et une jeune éleveuse de lapins. Tous deux bénéficieront d'un accompagnement pour réaliser un diagnostic de leurs émissions de gaz à effet de serre, financé à 90 % par le ministère de l'Agriculture et l'Ademe, et à 10 % par le Crédit Agricole.

- Mettre en avant les initiatives locales -

Pour Sébastien Bellemène, président du GAB Réunion, cette initiative permet de "valoriser les agriculteurs qui s'engagent concrètement dans des pratiques durables" et de "renforcer la dynamique collective en faveur d'une agriculture réunionnaise plus résiliente".

Même volonté du côté du Crédit Agricole. "Les Trophées Trajectoires Agri incarnent notre engagement historique auprès du monde agricole réunionnais et notre volonté d'accompagner concrètement la transition agroécologique de notre territoire", souligne Pascal Quineau, président du conseil d'administration du Crédit Agricole La Réunion-Mayotte.

Au-delà de la remise des trophées, les organisateurs souhaitent mettre en lumière les initiatives locales qui contribuent à construire une agriculture plus durable, plus résiliente et mieux préparée aux conséquences du changement climatique. Une manière aussi de rappeler que la transition écologique passe autant par les politiques publiques que par l'engagement quotidien des agriculteurs sur le terrain.

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