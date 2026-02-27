Papangues en danger d’extinction : un moyen-métrage pour documenter la vie du célèbre rapace réunionnais

L’association Sur La Trace s'associe à la Société d’Études Ornithologiques de La Réunion (Seor) afin de produire un documentaire dédié au Busard de Maillard, le célèbre papangue réunionnais classé en danger d’extinction. "Papangue –L’ultime rapace de l’île" sera un film court de 26 minutes, ses producteurs lancent une campagne de financement participative pour mener à bien leur projet (Photo rb/www.imazpress.com)

"À travers une approche naturaliste, une enquête historique et des témoignages locaux, le film raconte l’histoire de l'oiseau emblématique, mais aussi celle du territoire réunionnais et des liens entre l’homme et le vivant" c'est comme cela que les réalisateurs présentent leur documentaire.

- Une cagnotte pour financer ce documentaire sur le dernier rapace endémique de La Réunion -

Afin de permettre la réalisation du documentaire, une campagne de financement participatif a été lancée : "Aujourd'hui, je vous demande de nous aider à réaliser un documentaire de 26 minutes sur le papandre, un oiseau aussi extraordinaire que fragile au coeur de tensions entre les activités humaines, l'agriculture, l'aménagement du territoire" explique Nicolas Dubois, réalisateur du film.

Il ajoute : "Ce film on le construit avec des acteurs de terrain, des naturalistes, des scientifiques et des habitants. On a la chance énorme de bénéficier du soutien scientifique, technique et aussi un coup de pouce financier de la SÉOR, Société d'études ornithologiques de la Réunion." Écoutez.

- "On estime que dans 30 ans, il n’y aura plus de Papangue à La Réunion" -

C’est tout d’abord l’homme qui a un impact sur les Papangues, puisque les menaces qui pèsent sur l’espèce sont, par exemple, les produits raticides utilisés sur les exploitations ou dans les jardins. Un papangue qui plonge pour capturer un animal mort à cause de ces produits sera lui-même empoisonné. Autres menaces : les collisions avec les voitures, les câbles électriques et les lames des éoliennes.

Valentine Vis, animatrice du plan national d’action en faveur du Papangue raconte : "On travaille avec EDF, avec Total, pour qu'ils mettent en place des systèmes de détection et que, par exemple, les éoliennes s'arrêtent quand les oiseaux arrivent trop près. Mais à l'échelle des individus, le fait d'être sensibilisé au fait que c'est une espèce qui est en voie d'extinction, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, en parler autour de nous, que tout le monde soit vraiment conscient des menaces sur l'espèce."

- Un outil pédagogique pour les animateurs de la Seor -

"Tout le monde a déjà vu un Papangue, mais là, l'idée, c'est vraiment de le mettre en lumière et de montrer aussi quelles sont les menaces qui pèsent sur l'espèce. Une fois que le documentaire sera réalisé, le but c'est d'organiser des projections du film en public et d'aller en parler directement avec le public, avec la population, et de voir ensemble ce qu'on peut faire pour ne pas que cette espèce disparaisse. Étant donné que l'espèce est en danger d'extinction, aujourd'hui, on estime que d'ici 25 à 30 ans, il n'y en aura plus à La Réunion" ajoute Valentine Vis.

