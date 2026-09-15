Une nouvelle résidence étudiante inaugurée sur le campus Paul Vergès au Port

La ville du Port vient d'inaugurer ce mardi 15 septembre 2026 une résidence de 73 logements sociaux destinés à la location aux étudiants et aux jeunes actifs. Une résidence située sur le campus Paul Vergès. (Photos ville du Port)

Le campus Paul Vergès accueille actuellement 780 étudiants. Un nombre qui pourrait encore augmenter dans les années à venir avec le développement de nouvelles formations à l'Ecole nationale supérieure d'architecture.

Une expansion qui appelle en retour un besoin en matière de logements locatifs. En 2025, la Ville a mené une enquête auprès des étudiants du campus Paul Vergès : "62% d'entre eux souhaitaient bénéficier d’un logement étudiant" selon le communiqué de presse du Port.

Pour y répondre, la SHLMR s'est attelée à la construction de cette nouvelle résidence appelée Campus Oasis. Une résidence dotée d'espaces de coworking, de colocations meublées et de services de proximité.

- "Développer une ville universitaire, c’est aller au-delà du développement des formations" -

Ces logements proposent des studios à des tarifs accessibles pour les plus jeunes : 277 euros par mois, charges comprises. En outre, 500 m2 d'espaces verts seront aussi offerts aux locataires de la résidence Oasis. L'objectif affiché par la SHLMR est de faire de ces logements un "levier d’autonomie, de réussite et d’insertion, tout en favorisant les échanges entre résidents".

Amenant un regard plus large sur ce projet, le maire du Port Olivier Hoarau estime que "développer une ville universitaire, c’est aller au-delà du développement des formations. Il faut aussi permettre aux étudiants de vivre dans de bonnes conditions. C’est tout le sens de la ville étudiante que nous souhaitons construire".

Reste désormais à poursuivre cette dynamique orientée vers la jeunesse.

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