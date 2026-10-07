Viols, agressions sexuelles, violences et harcèlement moral présumé : Hosman Gangate jugé devant la Cour criminelle en 2027

Ce mardi 6 octobre 2026, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis a décidé de renvoyer Hosman Gangate devant la Cour criminelle. L'ancien directeur technique de la Ligue réunionnaise de football est poursuivi pour viols, agressions sexuelles, violences et harcèlement moral. Il avait été placé en détention provisoire le 2 février 2023 puis remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le mercredi 21 août 2024. Ses avocats avaient demandé à la chambre d'instruction le rejet des charges retenues contre lui. Hosman Gangate devrait ainsi être jugé en 2027.

Le ministère public avait lui requis la confirmation de l’ordonnance de mise en accusation dans son intégralité, estimant que les charges retenues justifiaient le renvoi de Hosman Gangate devant la Cour criminelle.

Pour rappel, la procédure à l'encontre d'Hosman Gangate avait été déclenchée par une plainte de son épouse qui s'était immédiatement constituée partie civile. Il avait été interpellé suite à cette plainte le 1er mars 2023 à son domicile.

Au cours des investigations deux autres de ses ex-compagnes avaient été entendues. L'une d'elles s'est constituée partie civile.

Hosman Gangate conteste les faits qui lui sont reprochés.

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