Volcan : appel à la vigilance contre le dioxyde de soufre et les cheveux de Pelé

Les personnes souffrant de pathologies cardiaques et respiratoires, et les femmes enceintes doivent être vigilantes si elles décident de s'approcher des coulées de lave. Dans un communiqué commun, la préfecture, Atmo (association agréée de surveillance de la qualité de l'air) et l'ARS rappellent les règles de sécurité et demandent aux personnes jugées vulnérables, de demander l'avis de leur médecin avant de se déplacer vers la route des laves. Attention également aux cheveux de Pélé, fibres de verre volcanique sous forme de fins filaments de lave qui peuvent retomber. Nous publions, ci-dessous, le communiqué. (Photo : rb/www.imazpress.com)

À cette heure, les concentrations en SO2 et particules en suspensions liées au volcan, relevées sur les zones surveillées de l’île, restent faibles, en dessous des seuils sanitaires d’alerte.

La situation est susceptible d’évoluer rapidement à tout moment compte tenu de l’activité volcanique et de la météorologie. Pour plus d’informations, consultez régulièrement le site internet d’Atmo Réunion afin de suivre l’évolution de la qualité de l’air.

- Conduite à tenir lors de l’observation sur site -

À proximité immédiate du volcan, la qualité de l’air n’est pas surveillée en continu. Des niveaux élevés en SO2 ou particules en suspension notamment peuvent ponctuellement survenir.

C’est pourquoi, il est recommandé aux personnes vulnérables qui souhaitent se rendre sur le site de demander au préalable l'avis à leur médecin traitant.

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (essoufflement, sifflement, palpitations), de quitter la zone et de consulter rapidement un médecin.

- Vigilance face aux retombées de "cheveux de Pélé" -

L’éruption volcanique en cours du Piton de La Fournaise peut s’accompagner de retombées de cheveux de Pélé, fibres de verre volcanique sous forme de fins filaments de lave (aspect de fils brillants, de quelques centimètres de longueur, impalpables et cassants) .

Aussi, en cas de retombées de cheveux de Pélé, il est recommandé à la population d’être vigilante et de suivre les mesures suivantes :

Éviter la fréquentation par les enfants des espaces extérieurs où la présence de cheveux de Pélé est relevée ;

Nettoyer les surfaces afin qu’elles soient débarrassées des cheveux de Pélé, qui s’y seraient accumulés ;

Laver soigneusement les légumes et les fruits provenant des jardins ;

Éviter le contact entre la nourriture et les surfaces sur lesquelles se seraient accumulés des cheveux de Pélé ; notamment lors des pique-niques sur site ;

Éviter de manipuler les cheveux de Pélé à main nue ; et en cas de contact avec des cheveux de Pélé, laver les mains soigneusement avec de l’eau.

