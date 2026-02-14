Sainte-Marie : carambolage entre 3 véhicules dans le secteur de la Mare, des embouteillages dans le secteur

Ce samedi 14 février 2026, un accident sans gravité a eu lieu dans la descente de la Mare à Sainte-Marie, en direction de Saint-Denis, dans la voie de bus. Dans le sens inverse, les automobilistes ralentissent pour observer la scène, ce qui génère des embouteillages dans le secteur jusqu’à l'aéroport Roland Garros. Trois véhicules, dont une petite camionnette, sont impliqués, les dépanneurs sur place. (Photo d'illustration : Sly/www.imazpress.com