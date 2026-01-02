Maïdo : il utilisait des cartes bancaires volées dans les commerces de Saint-Paul, un homme arrêté pour 25 vols à la roulotte

Entre novembre et décembre 2025, une série de 25 vols à la roulotte sème le trouble sur le secteur du Maïdo. De nombreuses plaintes sont déposées auprès des unités de gendarmerie de La Réunion et permettent de révéler la présence d'un ou des individus qui visent les objets laissés dans les véhicules stationnés, notamment les cartes bancaires qui sont ensuite utilisées dans les commerces de Saint-Paul. Les gendarmes de la ville identifie et interpelle un individu et 25 faits sont élucidés. (Photo : rb/imazpress.com)

En voila un, qui a passé sa soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre derrière les barreaux.

Pendant sa garde à vue, l’homme soupçonné, déjà connu pour des faits similaires, reconnaît les vols.

Il est déféré devant la Justice le 31 décembre 2025 et est écroué à l’issue de l’audience pénale pour accomplir sa peine de 12 mois d’emprisonnement.