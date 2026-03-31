Week-end de Pâques : les minima sociaux exceptionnellement versés le 7 avril

Normalement versés le 5 du mois, les minimas sociaux seront exceptionnellement versés le 7 avril 2026, en raison du week-end prolongé de Pâques. Le 5 étant un dimanche, et le 6 étant le lundi de Pâques, aucun versement ne sera effectué par la Caisse d'allocation familiale. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Toutes les aides de la CAF sont concernées : les APL, le RSA, la prime d’activité, les allocations familiales, l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Ces aides sont généralement perçues le 5 du mois. Exceptions faites lorsque le 5 tombe un samedi ou un dimanche. Dans ces cas de figure, le versement intervient le vendredi précédent, si le 5 est un samedi, ou le lundi suivant, si le 5 est un dimanche.

Un délai est par ailleurs à prévoir entre le versement des aides et la réception sur le compte en banque des allocataires. Le délai varie de un à trois jours.

A noter que de durant le week-end prolongé de Pâques, les virements interbancaires seront aussi impossibles, les systèmes de la Banque centrale européenne étant fermés.

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