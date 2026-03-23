Ils filment des images du volcan avec un drone : trois télépilotes verbalisés

Lors de ce week-end du 20 au 22 mars 2026, trois propriétaires de drones ont été verbalisés sur la coulée côté Sainte-Rose. Les gendarmes de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA) ont relevé deux survols en infraction. ils risquent 6 mois d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. La gendarmerie de La Réunion le rappelle : le préfet a émis un arrêté qui interdit le survol des coulées de lave par des drones. Les télépilotes de drones amateurs sont pourtant nombreux à braver l’interdit et à partager leurs images du volcan sur les réseaux sociaux. ( Photo : Monami/imazpress.com) (Photo Photo Monami/imazpress.com)

La préfecture justifie cette interdiction par un risque de collision entre les drones et les hélicoptères qui effectuent des survols pour des raisons de sécurité ou de recherches scientifiques.

- Des dérogations possibles -

Dans un communiqué la préfecture explique : "Des dérogations sont toutefois réalisées pour certains drones/aéronefs intervenant dans le cadre de missions spécifiques. Sont alors autorisés à pénétrer dans la zone" :

les drones/aéronefs de la défense nationale,

les drones/aéronefs des douanes,

les services de police et de gendarmerie,

les moyens aériens de la sécurité civile et de secours, lorsqu’ils interviennent dans le cadre de leurs missions.

Les aéronefs réalisant des missions scientifiques d’évaluation des risques liés à l’éruption, sous la coordination de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, sont également autorisés.

La mise en place de cette zone interdite de survol permet également de garantir la réalisation d’éventuelles évacuations sanitaires aériennes dans des conditions de sécurité optimales et dans les meilleurs délais. Compte tenu du nombre important de visiteurs attendus dans le secteur, des zones temporaires de poser "dropping zone" seront mises en place.

"Ces survols permettent d’assurer la surveillance de l’évolution de l’éruption, notamment le suivi des trajectoires des panaches de fumées lorsque la lave atteindra la mer. Ils ne sont pas systématiquement planifiés à l’avance et peuvent être déclenchées de manière spontanée en fonction de l’évolution de la situation."

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