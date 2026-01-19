Volcan en éruption : grosses galères sur la route, près de 6 heures pour parcourir la Plaine des Sables

Le Piton de la Fournaise est éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Au repos durant plus de deux ans, il n'aura fallu que peu de temps au public pour se diriger en masse vers le Pas de Bellecombe pour apprécier le spectacle, créant d'importants embouteillages sur la Plaine des Sables et même jusqu'à la Cité du Volcan. Il aura fallu pour certains automobilistes, jusqu'à 5 à 6 heures pour parcourir cette route (Photo : Oliv Idos)

"C'était le gros bordel", témoigne un internaute. "Nous qui sommes sur Saint-Pierre, nous sommes arrivés vers 20h10 à Bourg-Murat. Sur la Plaine des Sables, nous avons vu des gens inconscients, arriver à pleine vitesse, doubler, sur la route qui, on le sait, est défoncée", dit-il.

"Quand nous sommes arrivés il n'y avait encore qu'une quinzaine de voitures, mais après pour repartir, c'était une file ininterrompue jusqu'à la Plaine des Sables. Des personnes qui voulaient aller au plus près, d'autres qui étaient à l'arrêt. Les gens ne faisaient pas attention, d'autres pensaient que c'était à sens unique et les motards se croyaient tout permis", peste-t-il.

(Photo : Oliv Idos)

La préfecture précise : "il aura fallu pour certains jusqu'à 5 à 6 heures pour parcourir cette route". Regardez.

Le préfet appelle à la responsabilité de chacun. "Il est demandé d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation", dit-il.

- L'accès à l'enclos reste interdit -

"Tout accès au public dans l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes) reste formellement interdit pour des raisons de sécurité", informent les services de la préfecture.

Le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture.

La phase d'alerte 2.1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan reste d'actualité : éruption dans l'enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.

- Le Piton de la Fournaise se réveille après deux années de repos -

Ce lundi 19 janvier, l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique que "trois fissures étaient toujours actives, même si la fissure adossée au Piton Jacob montrait des signes d’affaiblissement". Sur les deux fissures les plus actives, "un cône était en cours d’édification par retombées des projections de lave".

À 6h28, "le front de coulée se trouvait à 600 m environ du cassé des Grandes Pentes" précise l'OVPF.

De nouvelles fissures restent possibles.

La dernière éruption du Piton de la Fournaise a eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

