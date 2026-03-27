Volcan : malgré la fin de l’éruption, la préfecture appelle à la vigilance

Alors que l'éruption du Piton de la Fournaise est terminée depuis ce mercredi 25 mars 2026, les autorités rapellent que les dangers persistent sur le terrain. Dans une publication Facebook, la préfecture appelle à la plus grande prudence face aux risques encore présents sur les zones de coulées. (Photo : Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

"Même si la lave ne coule plus et que le spectacle flamboyant a disparu, le sol cache encore de nombreux pièges invisibles", peut-on lire. En effet à Saint-Rose, au niveau de la coulée du Piton de la Fournaise, la surface reste instable et trompeuse. En apparence solide, la croûte noire qui recouvre certaines zones peut en réalité être extrêmement fine. "Cette croûte peut faire seulement quelques centimètres d’épaisseur", prévient la préfecture.

- Les dangers invisibles du volcan -

Sous la plateforme encore fragile peuvent se cacher des tunnels de lave, pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. En cas d’effondrement, les conséquences peuvent être particulièrement graves : brûlures, chutes ou encore risques d’asphyxie.

"Un seul pas au mauvais endroit et vous tombez", alertent les services de l’État, qui insistent sur le caractère imprévisible de ces formations.

Les autorités rappellent ainsi que les zones récemment touchées par l’éruption ne doivent pas être considérées comme des espaces de promenade. "Ce n’est pas un terrain de jeu, ni une randonnée classique", insiste la préfecture.

En conséquence, il est fortement déconseillé de s’aventurer sur les coulées sans encadrement ou en dehors des zones autorisées, même plusieurs jours après la fin de l’éruption.

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