"Good Morning CCI Campus" : plus de 200 participants réunis pour faire vivre le campus autrement

Ce mardi 13 octobre 2026, plus de 200 participants, dont 150 apprentis, se sont retrouvés au Campus Roger Roland, à Sainte-Clotilde, pour la première édition de "Good Morning CCI Campus", un nouveau rendez-vous mensuel initié par le Pôle Formation de la CCI Réunion. Nous publions la publication de la CCIR (Photos CCIR)

En présence de Pierrick Robert, président de la CCI Réunion, qui a donné le coup d'envoi de cette initiative, apprentis, formateurs et collaborateurs ont partagé un temps de rencontre et de convivialité, en dehors du cadre habituel des formations.

Au programme : une parenthèse bien-être animée par une sophrologue, suivie d'un petit-déjeuner autour du traditionnel riz chauffé réunionnais. Préparé et servi par les équipes de Couleurs Mélangées, restaurant d'application du Centhor implanté sur le Campus Roger Roland, ce petit-déjeuner a également permis de mettre à l'honneur les savoir-faire culinaires développés en formation.

Organisée à l'occasion de la Semaine du Goût, cette première édition traduit la volonté de la CCI Réunion de faire de ses campus bien plus que des lieux de formation : des lieux de vie où se créent des liens, où chacun trouve sa place, développe ses talents et partage des expériences qui enrichissent son parcours.

Avec Good Morning CCI Campus, la CCI Réunion souhaite faire de ces rencontres un rendez-vous régulier de la vie de campus et étendre progressivement cette initiative à ses différents sites de formation.