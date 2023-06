"Je filme le métier qui me plait" : le lycée Sarda Garriga remporte le premier prix du concours vidéo

Le lycée Sarda Garriga de Saint-André se hisse à la première place du classement du concours "Je filme le métier qui me plait". Avec le film « Tout feu, tout femme ! », l'équipe lycéenne a été récompensée ce jeudi 1er juin à l'Hôtel de Région. Pour rappel, le concours national consiste à réaliser de courtes vidéos de présentation d’un métier choisi. Nous publions le communiqué du conseil régional ci-dessous (photo : Région)

Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région déléguée à l’éducation et Normane Omarjee, Vice-Président délégué au numérique ont accueilli ce jeudi 1er juin, à l’Hôtel de Région les neuf équipes pré-selectionnées dans le cadre du Concours régional « Je filme le Métier qui me plaît » 2023 pour la sélection finale et la remise des prix du concours en présence de Sophie Arzal, Vice-Présidente du Département et de Nathalie Aleu Saby du service formation et développement de la DAAF (Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de La Réunion).

Pour cette édition 2023, le Lycée Sarda Garriga s’est démarqué et a remporté le premier prix avec la présentation du film « Tout feu, tout femme ! », un film valorisant le parcours d’une femme exerçant le métier de Sapeur-Pompier.

Le deuxième prix a été attribué au Collège Leconte de Lisle pour le film « Dessin'acteur » valorisant le métier de dessinateur.

Le troisième prix a été attribué au Lycée L’Horizon pour son film intitulé « l’égalité dan’ BTP » (l’égalité dans le BTP).

La Région Réunion accompagne pour la troisième année consécutive et dans le cadre de sa compétence orientation et information sur les métiers, la mise en place à La Réunion de ce concours à destination des lycéens et collégiens, en partenariat cette année avec l’Académie de La Réunion et la DAAF.

Ce concours national est organisé par l’association EuroFrance et consiste, pour rappel, à réaliser en équipe de courtes vidéos de présentation d’un métier choisi.

Pour cette édition, plus de 70 élèves de l’île répartis en 9 équipes ont travaillé plusieurs semaines sur des projets de films métiers qu’ils ont pu présenter au jury final composé de : Céline Sitouze, Vice-Présidente de la Région, Franck Gigord, responsable e-éducation à la Région, Catherine Fruteau de Laclos, chargée de mission audiovisuel, cinéma et jeux vidéo à la Région, Véronique Champigny, inspectrice de l’éducation nationale en information et orientation, Olivette Taombe, Présidente de l’association CLAP, Gwenaël Barc, chargé de formation continue et apprentissage à la DAAF et Alain Dufau, président d’honneur de l’association cinéaste de La Réunion.



Le jury a pu découvrir les films suivants :

- « Légalité dan’ BTP » / « L’égalité dans le BTP » : Lycée professionnel de l'Horizon

- 8390_mon zarlor la cuisine : Collège Edmond Albius

- A fond la vente ! : Lycée polyvalent Nelson Mandela

- Conductrice de travaux dans le BTP : Lycée polyvalent Paul Moreau

- Dessin'acteur : Collège Leconte de Lisle

- L' animalerie en folie : Collège Elie Wiesel du Chaudron

- La coiffure, un métier, une passion : Lycée général et technologique Évariste de Parny

- POLICIER : Lycée Mémona Hintermann-Afféjee

- Tout feu, tout femme ! : Lycée général et technologique Sarda Garriga