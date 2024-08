"Mèt Dofé" : plongez dans le savoir-faire réunionnais de la cuisine au feu de bois

Ce dimanche 18 août 2024, réveillez les saveurs, faites saliver vos papilles lors de l'événement "Mèt Dofé". Un concours où la cuisine réunionnaise au feu de bois sera mise à l'honneur. Organisé par l'association Ankraké, c'est dans le jardin de l'association Bitasyon Omalé à Saint-Pierre qu'auront lieu les festivités (Photo www.imazpress.com)

Entre plats à cuisiner et allumage du feu, "ce concours est là pour mettre en avant les savoir-faire", explique Elodie Escalera, organisatrice de l'événement.

Mais allumer un feu - un "bon feu", cela ne se fait pas à la légère. Tout est question de temps...

Toutefois, "il n'y a pas une seule bonne manière de faire un feu, néanmoins un feu qui aura du mal à prendre pourra être la conséquence d'une mise en place des combustibles trop serrés ou trop espacés par exemple. Avec la pratique, chaque cuisinier développe ses petites astuces", indique l’association Ankraké

Une fois le feu parti, "il faut surtout veiller à bien l'alimenter sans sur-consommer de bois". Pour ce qui est de la durée de combustion "avant que les cuisiniers ne mettent leurs ingrédients sur le feu, cela se ressent, physiquement mais aussi à travers la pratique", précise Elodie Escalera.

"De même, selon la durée de cuisson et le résultat souhaité, les cuisiniers vont chercher à obtenir un feu doux ou un feu plus vif. Seuls eux sont maîtres de cet outil de cuisine" ajoute l'association

Les cartes seront cependant rebattues lors du concours "car les concurrents seront peut-être sortis de leur zone de confort, avec des foyers à leur disposition qui pourront être différents de ceux qu'ils sur lesquels ils ont l'habitude de faire des étincelles" dit encore l'association

- Un attachement à la cuisine traditionnelle -

Le premier concours est "Mèt Dofé", un concours de cuisine pour les passionnés où quatre équipes de trois cuisiniers amateurs mettront leur savoir-faire à l'épreuve en préparant un menu complet au feu de bois.

Avant de s'inscrire, les participants doivent fournir une présentation détaillant leur attachement à la cuisine traditionnelle au feu de bois, expliquant depuis quand ils pratiquent cette cuisine et pour quelles occasions. Cette présentation peut prendre la forme d'un message écrit, d'une vidéo ou d'un échange téléphonique avec un membre de l'organisation.

Sous le regard d'un jury composé à la fois de spécialistes culinaires et d’amateurs, les participants rivaliseront pour remporter le titre du meilleur chef.

Seront évalués : la maîtrise du feu de bois (choix des combustibles, montage du feu, méthode d’allumage), la consommation de bois, le respect des principes de sécurité...

Mais également la maîtrise des plats imposés selon les critères suivants : technique culinaire (choix des ustensiles de cuisine, respect des ingrédients de la recette), découpe des aliments, saveur et goût (gestion de la cuisson des aliments, justesse des assaisonnements), texture du riz, crémeux des grains, consistance de la viande et des légumes, moelleux du gâteau.

Mais attention, les participants ne doivent pas être cuisinier professionnel.

Les équipes sélectionnées doivent apporter leurs propres ustensiles de cuisine (marmites, cuillères, couteaux, pilon, biyo, bassines, etc.).



- Le cari poulet comme plat emblématique -

Lors de cet événement, l'association propose deux concours. Un pour les adultes et l'autre pour les jeunes de cuisiner en herbe. Car oui, il n'y a pas seulement les grands qui font de petits plats.

Le concours met à l'honneur un double patrimoine de La Réunion : la cuisine traditionnelle au feu de bois.

Pourquoi double ? Parce qu’elle demande une double technique : le savoir-faire lié à la construction d’un feu et la maîtrise de la cuisson au-dessus de celui-ci. Cette technicité fait pleinement partie de la culture réunionnaise, transmise de génération en génération au fil des années.

Chaque équipe dispose de quatre heures pour cuisiner les mêmes plats. L’épreuve aura lieu entre 8h et 12h. L'équipe devra cuisiner pour 25 personnes.

Au menu de "Mèt Dofé", le fameux cari poulet, l'un des plats emblématiques de La Réunion.

Un délicieux cari que les visiteurs – à défaut de l'avoir cuisiné – pourront venir déguster.

- Un concours dédié aux plus jeunes -

Ti fé ti flam est un concours d'allumage de feu de bois pour les marmailles. Les enfants de 8 à 13 ans auront l'opportunité de montrer leur technique pour allumer un feu de bois, en toute sécurité bien sûr.

Le concours débutera par un rappel des consignes de sécurité. Les enfants devront allumer un feu de bois en utilisant les matériaux fournis (bois de différentes tailles, allumettes) et sous la supervision d'un adulte.

"L'association dispose de bénévoles aux profils et compétences complémentaires, dont des personnes habilitées à encadrer des activités telles que celle-ci. Cela nécessite de la prévoyance, de l'organisation et de l'attention."

Les enfants disposent de 10 minutes pour réussir à allumer leur feu.

L’épreuve se conclura par une démonstration sur la technique traditionnelle d'allumage de feu de bois.

Mais au-delà de l'allumage du feu, ce concours a vocation à montrer que la tradition perdure de génération en génération. "À notre sens, la transmission doit toujours être au cœur d'une démarche de valorisation du patrimoine. À travers le concours Ti fé ti flam, les jeunes générations pourront montrer ce que leurs aînés leur ont enseigné", explique Elodie Escalera.

"Et pour les autres, ils pourront tenter l'expérience, regarder leurs camarades mettre en pratique de savoir-faire et aussi avoir droit à plusieurs conseils une fois le concours terminé", ajoute-t-elle.

Le concours d'allumage de feu de bois a pour objectif de sensibiliser les enfants aux techniques pour choisir, monter et faire flamber un feu de bois de manière traditionnelle. Il vise à tester leur connaissance des enfants de manière ludique.



L'inscription est gratuite et se fait le jour de l'événement entre 8h et 10h.

Le concours est ouvert à un maximum de 20 enfants. Les inscriptions se font par ordre d’arrivée auprès de l’équipe d’organisation.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com