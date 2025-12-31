"Noël Féerique" pour les enfants des Mercredis Loisirs du Port

Si les enfants se retrouvent chaque mercredi à l’école élémentaire Françoise Dolto pour des activités périscolaires, le dernier rendez-vous avant les vacances le 17 décembre 2025 était bien plus animé dans la commune du Port. Nous publions le post ci-dessous (Photo : ville du Port)

La cour de l’école s’est transformée pour accueillir les 184 inscrits des quatre centres des Mercredis Loisirs du Port. Par ici, un village d’animations avec structures gonflables, par là des mascottes de Noël, plus loin un stand maquillage et un atelier nutrition.

Ce rassemblement annuel a permis aux enfants de restituer les apprentissages issus des ateliers musicaux (oralité et percussions). Ils ont pu découvrir divers ateliers animés par des intervenants dont Réunion Culture, organisatrice du festival Jazz dann Port et de profiter d’un moment de convivialité en cette fin d’année.

Les activités des Mercredis Loisirs mises en place en 2019 par la ville du Port permettent aux petits Portois, dès 3 ans de bénéficier d’activités éducatives, sportives ou culturelles tous les mercredis.