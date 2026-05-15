À Saint-Denis : jeux et découverte du patrimoine pendant les vacances

Associer la recherche d'un personnage affectif à la découverte du patrimoine ? C'est possible et ça fonctionne très bien avec nos jeunes dionysiens. La semaine dernière, les enfants ont été invités dans une mission d'enquête : aider Stitch à retrouver les fragments de Saint-Denis cachés afin de réunir sa famille. Nous publions le post de la ville ci-dessous (Photo : ville de Saint-Denis)

Munis d’indices et de codes couleurs, les petits aventuriers ont été sur différents lieux emblématiques du littoral et bas de la ville, tout en découvrant de manière ludique les monuments phares de la ville : Mémoriels, Statue de Roland Garros, canons du Barachois et bien d’autres trésors du patrimoine.

Une aventure amusante pour apprendre à partir de la découverte de sa ville… tout en marchant et s’amusant avec ses camarades.