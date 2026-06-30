À Saint-Paul les enfants ont raconté leur vie selon leurs parents

Près de 300 élèves des écoles de Saint-Paul sont montés sur la scène du Téat Plein Air de Saint-Gilles pour présenter « Ma vie selon mes parents », un récit musical imaginé par Henry Duffour. Après plusieurs mois de préparation, les enfants ont offert au public un spectacle mêlant chants en français et en créole, autour de thèmes qui parlent à tous : l'école, l'amitié, la famille, les rêves et le vivre ensemble. La soirée a également été rythmée par les ateliers percussions de l'école municipale de musique et par une mise en lumière du projet Uniday de Saint-Paul, avec l'interprétation d'une chanson créée par les enfants des centres de loisirs. (Photos : Saint-Paul)