À Saint-Paul, les travailleurs de l’ESAT Edmond Albius relèvent le défi d’une collection spéciale Fête des mères

À l’approche de la Fête des mères, l’atelier graphisme et impression numérique de l’ESAT Edmond Albius de Saint-Paul dévoile une collection de cadeaux imaginés, conçus et réalisés par les travailleurs accompagnés par l’ALEFPA. Tout au long de l’année, douze travailleurs en situation de handicap développent leurs compétences au sein de cet atelier spécialisé dans le graphisme, l’impression numérique et la personnalisation d’objets. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Alefpa)

Marquage d’objets publicitaires, sublimation de goodies, flocage de tee-shirts, impression de documents ou encore reliure spirale plastique et métal, création de carte de visite : l’atelier répond à de nombreuses commandes professionnelles et associatives tout en valorisant le savoir-faire de ses équipes.

Cette année, ils se lancent un nouveau défi avec la création d’un "Pack Fête des mères", proposé entre 15 et 35 euros. Tasses personnalisées avec messages dédiés aux mamans, objets décoratifs, compositions cadeaux... les travailleurs ont participé à toutes les étapes du projet : conception graphique, fabrication des objets, composition des packs mais aussi création des supports de communication avec la réalisation de flyers et d’affiches promotionnelles.

À travers cette initiative, l’objectif est simple : offrir des cadeaux uniques et porteurs de sens, entièrement réalisés localement et "créés avec cœur par les travailleurs de l’ESAT Edmond Albius".

"Notre métier est d’accompagner ces travailleurs, mais nous voulons aussi qu’ils puissent vendre le fruit de leur travail au grand public. Nous souhaitons développer des canaux de commercialisation réguliers. C’est aussi cela, l’esprit d’inclusion porté par l’ALEFPA", souligne l’équipe encadrante.

Au-delà de l’objet, cette opération illustre pleinement la mission de l’ALEFPA : permettre à chacun de développer ses compétences, gagner en autonomie et trouver pleinement sa place dans la société, à travers le travail, la création et la valorisation des talents.

Les packs Fête des mères sont disponibles directement auprès de l’atelier graphisme et impression numérique de l’ESAT Edmond Albius à Saint-Paul. Pour toute commande ou renseignements : https://www.alefpa.fr/etablissement/esat-edmond-albius/ ou [email protected]