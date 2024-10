World Clean Up Day 2024 : pour une mer plus propre à La Réunion

Les 20 et 21 septembre 2024, le Club nautique portois et l’association Hisse un arbre ont organisé, en collaboration avec les Ports de Plaisance Ouest, des actions de nettoyage des quais et de la mer sur le port de plaisance de la Pointe des Galets. Ces opérations, baptisées "Démakot Nout Quai" et "Démakot La Mer", s’inscrivaient dans le cadre du World Clean Up Day. Petits et grands se sont ainsi mobilisés activement pour participer à ces initiatives écologiques. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : TO)

Démakot Nout Quai : Une mobilisation exemplaire au Port

Le 20 septembre, rendez-vous était donné à l’ancienne darse du Port pour une vaste opération de nettoyage et de sensibilisation : "Démakot Nout Quai". Sous l’impulsion de l’association Hisse un Arbre et avec le soutien des lycéens et professeurs du lycée Léon Lepervanche, une quarantaine de participants se sont attelés à débarrasser les quais de ses déchets, acheminés vers les filières de traitement appropriées, avec l’aide de Métal Réunion et des Ports de Plaisance Ouest.

L’événement ne s’est pas limité à un simple ramassage puisque des ateliers éducatifs sur le cycle des déchets et les écosystèmes de La Réunion étaient proposés par les organisateurs. Les étudiants ont ainsi pu découvrir l’importance de la gestion des déchets et ses conséquences sur l’environnement.

Le bilan :

- 160 kg de déchets collectés, incluant :

- 40 litres de verre (environ 25 kg),

- 150 litres d’emballages recyclables (soit 2,5 kg),

- plus de 50 kg de métaux,

- 1 litre de mégots (environ 1200 mégots, soit l’évitement de 600 m³ d’eau polluée),

- 6 pneus (soit environ 39 kg),

- 3 batteries (soit 30 kg),

- 5,4 kg de déchets résiduels,

- 20 m³ d’encombrants.

"Nous (association Hisse un arbre) avons proposé un événement WCD intitulé "Demakot nout quai" vendredi dernier sur l’ancienne darse du Port car notre président et skipper réunionnais Thibaut Lefevère participait en parallèle à la course à la voile Normandy Channel Race. La présence de déchets en mer a des impacts désastreux sur la biodiversité et les écosystèmes, et nous souhaitions sensibiliser les acteurs et futurs acteurs de la mer sur ce sujet."



Démakot La Mer : Les marins au service de l’océan

Le lendemain, 21 septembre, l’opération s’est poursuivie en mer avec "Démakot La Mer". Neuf bateaux et soixante participants se sont mobilisés pour nettoyer les eaux autour de la baie de Saint-Paul. Malgré la houle qui a empêché la navigation des jeunes en catamaran, ceux-ci ont redoublé d’efforts pour débarrasser les alentours du club nautique et la plage des déchets accumulés. Résultats : 10 kg de déchets ont retirés de l’eau et 1 kg sur la plage.

Les équipages, notamment celui du bateau Sailfish du Club Nautique Portois, ont d’ailleurs fait une découverte surprenante : un amas de déchets flottant dans un courant marin à environ un mille nautique de La Pointe des Galets.

Brice Armengaud, skipper de Sailfish : « Nous avons découvert une veine de courant où s’accumulaient de nombreux déchets, située à environ un mille de La Pointe des Galets, juste en face des citernes de la RPP. Nous avons pu les récupérer entre 11h et 13h. »

Un engagement pour l’avenir

Ces deux journées de nettoyage et de sensibilisation ont démontré l’urgence d’agir pour la protection de nos océans et de notre environnement. L’engagement actif des jeunes est porteur d’espoir. Il annonce l’émergence d’une nouvelle génération, consciente de l’importance de préserver nos écosystèmes.

Le World Clean Up Day a non seulement permis de collecter et de traiter des quantités importantes de déchets, mais a aussi sensibilisé le public aux impacts néfastes de la pollution marine. Grâce à ces initiatives, chacun peut désormais participer activement à la préservation de nos mers et littoraux.

Cet engagement prend encore plus de sens alors que l’île de La Réunion se prépare à accueillir en 2025 une étape de la Globe 40, une course internationale qui met en avant le lien entre les activités maritimes et le respect de l’environnement. L’arrivée prochaine de cette prestigieuse compétition renforce la pertinence des initiatives locales, en montrant que la mobilisation des acteurs de la mer pour la protection des océans est en phase avec les grands événements mondiaux.