18 apprentis du CFA Centhor s'envole pour l'Hexagone

Après une période de trois années marquées par les contraintes sanitaires, la mobilité reprend au CFA Centhor de la CCI Réunion. 18 apprentis suivant la formation Brevet Professionnel Arts du Service et de la Cuisine auront l'occasion de se rendre dans plusieurs restaurants étoilés de l'Hexagone pour une immersion d'un mois, du lundi 3 au dimanche 30 juillet 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : CCI de la Réunion)

Depuis sa création en 1995, plus de 450 apprentis du Centhor ont pu bénéficier de cette opportunité de mobilité. La Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion met en avant l'importance essentielle de la mobilité dans son engagement envers l'excellence de la formation professionnelle et le développement de la jeunesse réunionnaise. Cette mobilité offre aux apprentis la possibilité de découvrir de nouvelles méthodes de travail et réalités professionnelles aux côtés de chefs étoilés et renommés.

En effet, c’est dans plusieurs restaurants prestigieux que nos apprentis se rendront la semaine prochaine. Au fil des années, grâce à un carnet d'adresses étendu et à la réputation croissante du CFA Centhor, le réseau d'établissements partenaires s'est considérablement élargi. Une collaboration indispensable pour offrir des opportunités de formation de qualité et permettre à nos apprentis de côtoyer les plus grands noms de la gastronomie. Parmi eux :

- Le Restaurant Gut Savoy à Paris - 25 ans de partenariat avec le Centhor – 2 étoiles Michelin

- Le Restaurant La Vieille Tour à Saint Brieuc (Nicolas ADAM) - 10 ans de partenariat avec le Centhor - 1 étoile Michelin

- Le Restaurant Le Pressoir d'Argent de Gordon Ramsay à Bordeaux - 2 étoiles Michelin

- Le Restaurant Le Quatrième Mur à Bordeaux de Philippe Etchebest - 1 étoile Michelin

Enfin, le soutien des entreprises réunionnaises, qui permettent à leurs apprentis de participer à cette aventure ainsi que le financement apporté par Akto et la Région Réunion, sont indispensables pour rendre cette mobilité possible. Ces acteurs jouent un rôle essentiel dans la concrétisation de ce projet.