AGRIPÉI : le Département définit 10 propositions offensives et prioritaires

Réuni le mercredi 9 septembre 2026 à l’Hémicycle du Palais de la Source, le comité de pilotage (COPIL) consacré à la restitution de l’évaluation de la politique agricole départementale 2014-2024 a permis de partager les enseignements de 10 années d’action et de poser les bases de la prochaine étape d’AGRIPÉI. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Département de La Réunion)

Une soixantaine de représentants des institutions, des organisations professionnelles, des filières agricoles, des organismes techniques et les acteurs de terrain ont pris part à la rencontre, aux côtés du Département, de la DAAF, de la Chambre d’Agriculture.

Pour Serge Hoareau, Premier Vice-président du Département délégué à l’Agriculture, "cette évaluation constitue un moment important. Elle nous permet de regarder le chemin parcouru, mais surtout de préparer l’avenir. Elle confirme la pertinence des orientations engagées depuis 2014 . Pour ne citer qu'un exemple, je prendrais comme illustration la mobilisation du foncier agricole avec près de 3.890 hectares de terrains en friche remis en production sur dix ans, soit un rythme soutenu d'environ 400 ha par an. Cela correspond à la surface de plus de 50 exploitations par an !".

L’évaluation souligne également la cohérence et la complémentarité entre AGRIPÉI, le FEADER et le POSEI, qui contribuent conjointement au maintien de la production locale, à la compétitivité des filières et à l’accompagnement des transitions.

Face aux défis du foncier, du renouvellement des générations, de l’eau, du changement climatique et de la souveraineté alimentaire, le Département entend désormais accélérer. "L’enjeu pour demain n’est donc pas de repartir de zéro. Il est de franchir une nouvelle étape et de réaffirmer le rôle crucial de l'agriculture à La Réunion, dans son aspect nourricier bien sûr, mais aussi comme marqueur identitaire et paysager" précise Serge Hoareau.

Cette nouvelle étape se traduit en particulier par 10 propositions offensives et prioritaires :

- Protection de nos terres agricoles productives au travers notamment des périmètres de protection PAEN ;

- Poursuite de l'effort d'aménagement des terrains et du déploiement des périmètres irrigués grâce au plan départemental de l'eau et des aménagements hydrauliques, qui fera de la Réunion et d'ici 2030 le premier département à l'échelle nationale en terme d'accès à l'eau d'irrigation

- Création d’une foncière agricole pour soutenir les besoins d'investissement de nos agriculteurs, notamment lorsqu'il s'agit de reprise d'exploitation et d'installation de nos jeunes ;

- Accompagnement à la professionnalisation des agriculteurs grâce à une ferme départementale, qui fonctionnera comme un incubateur pour faciliter l'installation et/ou la transmission des exploitations

- Création d’une banque stratégique de semences locales et de plants ;

- Définition de plans de filières prioritaires,

- Création d'un fond de souveraineté agricole aligné avec les objectifs prioritaires de notre agriculture réunionnaise

- Structuration et développement du marché de gros à l'échelle de l'ensemble du territoire, véritable plateforme multiservices pour nos agriculteurs

- Développement des outils de transformation et de conservation ;

- Consolidation de la Marque 100% La Réunion, pour une meilleure reconnaissance de nos produits péi

"Nous devons passer d’une logique d’accompagnement des projets à une logique de transformation collective de notre modèle agricole et alimentaire", affirme Serge Hoareau.

Avec ces dix priorités, le Département veut consolider une agriculture plus résiliente, plus organisée, plus créatrice de valeur et pleinement inscrite dans l’avenir du territoire, en associant l’ensemble des forces agricoles réunionnaises. Avec ces dix priorités, partagées par l'ensemble des forces agricoles réunionnaises qui ont été étroitement associées à ces travaux, le Département veut consolider une agriculture plus résiliente, plus organisée, plus créatrice de valeur et pleinement inscrite dans l’avenir du territoire. "Notre responsabilité collective est maintenant de préparer l’avenir".